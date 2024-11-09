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Katar, Hamas'ı Ülkeden Çıkarıyor: Financial Times'a Göre Hamas, Türkiye'ye Geliyor

Katar, Hamas'ı Ülkeden Çıkarıyor: Financial Times'a Göre Hamas, Türkiye'ye Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.11.2024 - 21:44

İsrail, Filistin'de soykırım hamlelerini sürdürürken Ortadoğu'da kazan kaynamaya devam ediyor. Hamas'ın yönetim kadrosununu bir bölümü Katar'da ikamet ediyor. Amerika basınına göre ise Hamas'ın Katar'daki günleri sayılı. Katar, Hamas yetkililerini ülkeden çıkarmaya başlayacak. Hamas için yeni adres ise Türkiye olarak görünüyor.

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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürerken ABD’den dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Katar'ın, ABD’nin talebi üzerine Hamas yetkililerinden ülkeyi terk etmelerini istediği iddia edildi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürerken ABD’den dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Katar'ın, ABD’nin talebi üzerine Hamas yetkililerinden ülkeyi terk etmelerini istediği iddia edildi.

Al Monitor'a konuşan bir yetkili, "Rehinelerin serbest bırakılması için defalarca sunulan teklifleri reddeden örgütün liderleri, artık hiçbir Amerikan müttefikinin başkentinde kabul edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Al Monitor'a konuşan bir yetkili, "Rehinelerin serbest bırakılması için defalarca sunulan teklifleri reddeden örgütün liderleri, artık hiçbir Amerikan müttefikinin başkentinde kabul edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

İkinci bir ABD’li yetkili, “Bu bir rica değildi” diyerek ekledi: “Katar’dan Hamas’a iletilen mesaj aslında ‘eşyalarını topla ve git’ anlamına geliyordu.”

İkinci bir ABD’li yetkili, “Bu bir rica değildi” diyerek ekledi: “Katar’dan Hamas’a iletilen mesaj aslında ‘eşyalarını topla ve git’ anlamına geliyordu.”

İngiliz Financial Times'a konuşan ve konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Katar’daki Hamas yetkililerinin Türkiye’ye taşınacağını belirtti.

İngiliz Financial Times'a konuşan ve konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Katar’daki Hamas yetkililerinin Türkiye’ye taşınacağını belirtti.

Diplomat, Hamas yetkililerinin yakın zamanda Türkiye, İran, Cezayir ve Moritanya gibi ülkelere ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve bu ülkelerle olası bir yer değiştirme konusunda görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Diplomat, Hamas yetkililerinin yakın zamanda Türkiye, İran, Cezayir ve Moritanya gibi ülkelere ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve bu ülkelerle olası bir yer değiştirme konusunda görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

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