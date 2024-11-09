Katar, Hamas'ı Ülkeden Çıkarıyor: Financial Times'a Göre Hamas, Türkiye'ye Geliyor

İsrail, Filistin'de soykırım hamlelerini sürdürürken Ortadoğu'da kazan kaynamaya devam ediyor. Hamas'ın yönetim kadrosununu bir bölümü Katar'da ikamet ediyor. Amerika basınına göre ise Hamas'ın Katar'daki günleri sayılı. Katar, Hamas yetkililerini ülkeden çıkarmaya başlayacak. Hamas için yeni adres ise Türkiye olarak görünüyor.