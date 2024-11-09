İran, Kaçak 2 Milyon Afgan'ı Sınır Dışı Edecek! Korkutan Soru: Peki Bu Afganlar Nereye Gidecek?
İran, Kaçak 2 Milyon Afgan'ı Sınır Dışı Edecek! Korkutan Soru: Peki Bu Afganlar Nereye Gidecek?
İran, ülkelerine giren 2 milyon kaçak Afgan'ı sınır dışı etmeye hazırlanıyor. İran'ın hem iç işlerinde hem de ekonomisinde sorunlara yol açan Afganlar kısa süre içinde yurttan çıkarılacak. Türkiye ise büyük bir tehlike bekliyor. İran'dan sınır dışı edilen 'kontrolsüz' göçmenler nereye gidecek? İran'dan sonra hedef Türkiye mi soruları sorulmaya başlandı.
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Ortadoğu’nun çözülemeyen meselelerinden biri olan kaçak sığınmacılar, İran’da yönetimi sert kararlar almaya zorladı.
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Tahran yönetiminin aldığı bir kararla, Mart ayı sonuna kadar ülkede bulunan 2 milyon Afgan vatandaşı sınır dışı edilecek.
İran’da son dönemde artan işsizlik, ülkedeki yüksek sayıda Afganistan vatandaşıyla ilişkilendiriliyor. Hükümet de halktan yükselen itirazlara yanıt vermiş görünüyor.
İran'da sığınmacılara bakış açısı kötüyken Taliban sonrası artan göçle bu memnuniyetsizlik tavan yapmış durumda.
İran'ın bu "sınır dışı" kararı sonrası ülkemiz için de yeniden tehlike çanları çalmaya başladı. 2 milyon Afgan'ın akıbeti ve nereye gidecekleri sorusu ülkemizde de telaşla karşılandı.
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