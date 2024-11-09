İran, Kaçak 2 Milyon Afgan'ı Sınır Dışı Edecek! Korkutan Soru: Peki Bu Afganlar Nereye Gidecek?

İran, ülkelerine giren 2 milyon kaçak Afgan'ı sınır dışı etmeye hazırlanıyor. İran'ın hem iç işlerinde hem de ekonomisinde sorunlara yol açan Afganlar kısa süre içinde yurttan çıkarılacak. Türkiye ise büyük bir tehlike bekliyor. İran'dan sınır dışı edilen 'kontrolsüz' göçmenler nereye gidecek? İran'dan sonra hedef Türkiye mi soruları sorulmaya başlandı.