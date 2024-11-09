Türk Devletleri Teşkilatı Hatıra Parası 900 Liradan Satışa Sunuldu

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi düzenlendi. Zirve için özel “Türk Devletleri Teşkilatı Hatıra Parası” Darphane tarafından basıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve için özel olarak hazırlanan hatıra parasını devlet başkanlarına hediye etmişti. Hatıra parası satışa sunuldu. Maksimum 5 bin adet üretilen para, 900 liradan satılıyor.