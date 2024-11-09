Türk Devletleri Teşkilatı Hatıra Parası 900 Liradan Satışa Sunuldu
Türk Devletleri Teşkilatı Hatıra Parası 900 Liradan Satışa Sunuldu
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi düzenlendi. Zirve için özel “Türk Devletleri Teşkilatı Hatıra Parası” Darphane tarafından basıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve için özel olarak hazırlanan hatıra parasını devlet başkanlarına hediye etmişti. Hatıra parası satışa sunuldu. Maksimum 5 bin adet üretilen para, 900 liradan satılıyor.
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Geçtiğimiz günlerde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi düzenlendi.
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Hatıra parası Darphane'nin Beşiktaş’taki Koleksiyon Mağazası ile emagaza.darphane.gov.tr adresinden 900 TL’den satışa sunuldu.
Tasarımın ortasında TDT logosu ön planda yer alıyor. Logonun çevresinde 8 köşeli Selçuklu Yıldızı bulunuyor.
Paranın ortasında yer alan petek dokusu, üretkenliği, çalışkanlığı ve birlikteliği ifade ediyor.
Maksimum 5 bin adet üretildi.
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