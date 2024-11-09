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Türk Devletleri Teşkilatı Hatıra Parası 900 Liradan Satışa Sunuldu

Türk Devletleri Teşkilatı Hatıra Parası 900 Liradan Satışa Sunuldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.11.2024 - 17:09

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi düzenlendi. Zirve için özel “Türk Devletleri Teşkilatı Hatıra Parası” Darphane tarafından basıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve için özel olarak hazırlanan hatıra parasını devlet başkanlarına hediye etmişti. Hatıra parası satışa sunuldu. Maksimum 5 bin adet üretilen para, 900 liradan satılıyor.

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Geçtiğimiz günlerde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi düzenlendi.

Geçtiğimiz günlerde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi düzenlendi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, TDT için özel para tasarladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Hatıra Parası’nı katıldığı zirvede devlet başkanlarına hediye etti.

Hatıra parası Darphane'nin Beşiktaş’taki Koleksiyon Mağazası ile emagaza.darphane.gov.tr adresinden 900 TL’den satışa sunuldu.

Hatıra parası Darphane'nin Beşiktaş’taki Koleksiyon Mağazası ile emagaza.darphane.gov.tr adresinden 900 TL’den satışa sunuldu.

Türk Devletleri Teşkilatı Hatıra Parası tasarımında, Türk devletleri arasındaki köklü bağ ve iş birli anlatılmak istendi.

Tasarımın ortasında TDT logosu ön planda yer alıyor. Logonun çevresinde 8 köşeli Selçuklu Yıldızı bulunuyor.

Tasarımın ortasında TDT logosu ön planda yer alıyor. Logonun çevresinde 8 köşeli Selçuklu Yıldızı bulunuyor.

Yıldızın her köşesi teşkilatın değerini yansıtıyor. 8 köşeli olmasının iki nedeni var. İlki merhamet, şefkat, sabır, doğruluk, sır tutmak, sadakat, cömertlik ve şükretmeyi temsil etmesi. İkincisi ise teşkilatta yer alan 8 devlet.

Paranın ortasında yer alan petek dokusu, üretkenliği, çalışkanlığı ve birlikteliği ifade ediyor.

Paranın ortasında yer alan petek dokusu, üretkenliği, çalışkanlığı ve birlikteliği ifade ediyor.

Arka yüzünde teşkilat üyesi ülkeler Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC, Macaristan, Kırgızistan ve Azerbaycan'a ait bayraklar yer alıyor.

Maksimum 5 bin adet üretildi.

Maksimum 5 bin adet üretildi.

Türk Devletleri Teşkilatı Hatıra Parası, 38.61 milimetre çapında ve 23.33 gram ağırlığında. Tedavül süresi 2 yıl olacak.

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