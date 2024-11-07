İddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmet Şimşek Arasında Asgari Ücret Anlaşmazlığı

Asgari ücretli milyonlarca çalışan, memur ve emekli… Hepsi 2025 Ocak ayını bekliyor. Ocak ayı tam anlamıyla “zam” ayı olacak. Bir yandan maaşlar artacak ancak; bir yandan da maaşlarla birlikte ceplerimizi yakacak zamlar da gelecek. 17 bin 2 lira olan asgari ücretin yeni yılda ne kadar yükseleceği merak ediliyor. Yüzde 25 iddiası sıcaklığını korurken vatandaşlar en az yüzde 45 zam bekliyor. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Sözcü TV’de asgari ücrete ilişkin iddialarda bulundu. Zeyrek, Bakan Mehmet Şimşek’in 22 bin TL beklentisi olduğunu hatırlatırken AK Parti tabanının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “25 bin lira” baskısı yaptığını ileri sürdü. Zeyrek’e göre Erdoğan ve Şimşek, asgari ücret zammında karşı karşıya gelebilir.

İşte o iddialar…

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