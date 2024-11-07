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İddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmet Şimşek Arasında Asgari Ücret Anlaşmazlığı

İddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmet Şimşek Arasında Asgari Ücret Anlaşmazlığı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.11.2024 - 16:27

Asgari ücretli milyonlarca çalışan, memur ve emekli… Hepsi 2025 Ocak ayını bekliyor. Ocak ayı tam anlamıyla “zam” ayı olacak. Bir yandan maaşlar artacak ancak; bir yandan da maaşlarla birlikte ceplerimizi yakacak zamlar da gelecek. 17 bin 2 lira olan asgari ücretin yeni yılda ne kadar yükseleceği merak ediliyor. Yüzde 25 iddiası sıcaklığını korurken vatandaşlar en az yüzde 45 zam bekliyor. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Sözcü TV’de asgari ücrete ilişkin iddialarda bulundu. Zeyrek, Bakan Mehmet Şimşek’in 22 bin TL beklentisi olduğunu hatırlatırken AK Parti tabanının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “25 bin lira” baskısı yaptığını ileri sürdü. Zeyrek’e göre Erdoğan ve Şimşek, asgari ücret zammında karşı karşıya gelebilir. 

İşte o iddialar…

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“Asgari ücret ne kadar olacak?” Yeni yıla iki ay kala milyonlarca çalışanın aklında bu soru var.

“Asgari ücret ne kadar olacak?” Yeni yıla iki ay kala milyonlarca çalışanın aklında bu soru var.

Aylar öncesinden başlayan asgari ücret zam tartışmaları Ocak 2025 yaklaştıkça kulisleri hareketlendirdi.

Aylar öncesinden başlayan asgari ücret zam tartışmaları Ocak 2025 yaklaştıkça kulisleri hareketlendirdi.

Mevcutta en güçlü zam oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın ABD’de yatırımcılara verdiği “Yüzde 25” zam mesajıydı.

Mevcutta en güçlü zam oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın ABD’de yatırımcılara verdiği “Yüzde 25” zam mesajıydı.

Karahan, geçen haftalardan ABD’de yatırımcılarla bir araya gelmiş ve Türkiye’nin 2025 politikasının şekillenmesinde en önemli faktörün asgari ücret artışının boyutu olduğunu dile getirmişti. İddialara göre Karahan, burada yatırımcılara ‘yüzde 25 zam artışının 2025 enflasyonuyla uyumlu olacağı’na yönelik mesaj vermişti.

Şu anda 17 bin 2 TL olan asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa bu rakam 21 bin 250 liraya çıkacak. Ancak işverenler en az yüzde 45 zam talep ediyor.

Şu anda 17 bin 2 TL olan asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa bu rakam 21 bin 250 liraya çıkacak. Ancak işverenler en az yüzde 45 zam talep ediyor.

Tartışmalar devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kemer sıkma politikalarına ne kadar önem verdiği biliniyor…

Tartışmalar devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kemer sıkma politikalarına ne kadar önem verdiği biliniyor…
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Ancak asgari ücret zammında son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemesi bekleniyor.

Ancak asgari ücret zammında son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemesi bekleniyor.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Sözcü TV’de asgari ücrete dair iddialarda bulundu.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Sözcü TV’de asgari ücrete dair iddialarda bulundu.

Kaynak

İddia: Mehmet Şimşek, 22 bin TL düşünürken Erdoğan’a parti tabanından “Asgari ücret 25 bin TL olsun” baskısı.

İddia: Mehmet Şimşek, 22 bin TL düşünürken Erdoğan’a parti tabanından “Asgari ücret 25 bin TL olsun” baskısı.

Zeyrek, Erdoğan’a parti tabanından Asgari ücret 25 bin TL olsun” baskısı olduğunu ileri sürerek şunları söyledi:

Mehmet Şimşek ve Erdoğan arasında bir gerilim olacak herhalde. Çünkü parti tabanından Cumhurbaşkanı’na asgari ücret 25 bin lira olsun baskısı yapılıyor. Şimşek ise 22 bin TL olarak düşünüyor. 25 bin TL de yetmez tabi ama en azından 21-22 bin TL'den daha iyi bir rakam.'

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