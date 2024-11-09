2 Yaşındaki Oğlu Adına Kanal Açıp Uygunsuz Görüntülerini Satan Anne! “Gelirimi Oğluma Harcıyorum!”
‘Bu nasıl anne’ dedirtecek haber Bursa’dan geldi. 3 yıl önce evlenip, boşanan S.A. (27) ile N.K. (23) çiftinin 8 ay süren evliliğinden erkek çocukları dünyaya geldi. Mahkeme 2 yaşındaki U.L.A.'nın velayetini annesine verdi.
Boşandıktan sonra İstanbul'a yerleşen anne N.K., sosyal medyada oğlunun adına kanal açıp, çektiği uygunsuz görüntüleri, izlemek isteyenlere yaklaşık 5 bin lira abonelik ücreti karşılığında satıyor. 'Oğlumu, uygunsuz görüntülerini çocuğumuzu kullanarak satan eski eşimden kurtarın' diye başvuruda bulunan S.A., görüntüleri ise kanıt olarak sundu.
Demirören Haber Ajansı Muhabiri Yiğithan Hüyük’ün telefonla ulaştığı anne N.K. geçimini bu işten kazandığını belirterek, 'Gelirimin büyük bölümünü oğluma harcıyorum' diyerek kendini savundu.
Yorum Yazın