Kök Çakranı Aktive Edecek 10 Yoga Hareketi

Kök çakra bedenindeki dengeyi sağlayan yerlerden biridir, tüm enerjini oradan alırsın. O yüzden kök çakran aktif olduğunda daha huzurlu, dengeli ve kendini de hazır hissedersin. Hem kendi hayatını hem de cinsel hayatını düzenlemek için yapabileceğin, kök çakranı aktive edecek yoga hareketlerini keşfetmeye hazırsan başlayalım!