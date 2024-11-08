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Kök Çakranı Aktive Edecek 10 Yoga Hareketi

etiket Kök Çakranı Aktive Edecek 10 Yoga Hareketi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
08.11.2024 - 23:46

Kök çakra bedenindeki dengeyi sağlayan yerlerden biridir, tüm enerjini oradan alırsın. O yüzden kök çakran aktif olduğunda daha huzurlu, dengeli ve kendini de hazır hissedersin. Hem kendi hayatını hem de cinsel hayatını düzenlemek için yapabileceğin, kök çakranı aktive edecek yoga hareketlerini keşfetmeye hazırsan başlayalım!

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1. Tadasana

1. Tadasana

Bu temel duruş, toprağa sağlam bir şekilde basmanı sağlar ve kök çakrayla olan bağlantını güçlendirir. Duruş sırasında ayaklarını yere sağlam bir şekilde yerleştirmen ve ardından vücudunu merkezinden yukarıya doğru uzatman gerekiyor. Bu hareketi yaparken derin bir nefes almayı unutma.

2. Utkatasana

2. Utkatasana

Bu güçlü duruş, bacak kaslarını aktive eder ve kök çakrandaki güven duygusunu artırır. Kalçalarını geriye doğru iterek ve dizlerini bükerek oturuyormuş gibi yapmalı ve ardından kollarını yukarı doğru uzatmalısın.

3. Virabhadrasana I

3. Virabhadrasana I

Bir diğer ismi Savaşçı I olan bu poz ve diğer savaşçı duruşları, bedende güç ve dayanıklılığı artırır. Savaşçı I duruşu, kök çakrayı uyandırırken denge ve kararlılığı teşvik eder. Bir bacağını öne doğru attıktan sonra dizini bükmeli ve sonra da kollarını yukarı doğru kaldırmalısın.

4. Vrksasana

4. Vrksasana

Ağaç pozu olarak da bilinen bu poz, denge ve odaklanmayı teşvik ederken kök çakrayı aktive eder. Bir bacağını diğer bacağının iç kısmına yerleştirmelisin. Dilersen kollarını yukarıya doğru uzatabilir veya göğsünün önünde birleştirebilirsin.

5. Uttanasana

5. Uttanasana

Ayaklarının üzerinde dururken öne doğru eğildiğin bu pozda hem esniyor hem de yere daha fazla kökleniyorsun. Ellerini yere veya bacaklarına yerleştirebilirsin. Bu duruş, kök çakranın enerjisini aşağıya doğru yönlendirmeye yardımcı olur ve zihin ile bedenini sakinleştirir.

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6. Malasana

6. Malasana

Malasana, kök çakranın enerjisini uyandırır ve alt bedendeki gerginlikleri giderir. Ayaklarını hafifçe dışa doğru çevirdikten sonra çömelmelisin. Ardından avuçlarını göğsünde birleştirerek dirseklerinle dizlerini dışarıya doğru itmen gerekiyor.

7. Setu Bandhasana

7. Setu Bandhasana
www.fitsri.com

Türkçesi köprü pozu olan bu poz da kök çakrayı uyandıran ve aynı zamanda omurgayı güçlendiren bir harekettir. Sırt üstü uzanarak dizlerini bük ve ayaklarını yere yerleştirerek kalçaları yukarıya doğru kaldır.

8. Ardha Kapotasana

8. Ardha Kapotasana

Bir diğer ismiyle güvercin pozu olan bu poz, kök çakradaki blokajları çözmeye yardımcı olur. Bir bacağını öne doğru katladıktan sonra diğer bacağını geriye doğru uzatmalısın. Kalçalarını yere doğru bastırırken nefes almayı unutma!

9. Ashtanga Namaskara

9. Ashtanga Namaskara

Diz-Göğüz-Çene duruşu olarak da bilinen bu poz, yere doğru köklenme hissi yaratır. Dizler, göğüs ve çeneyi yere getirerek, omurganın uzadığı ve kök çakranın aktive olduğu hissini oluşturur. Poza girdiğinde vücuduna olan etkisini de hissedeceksin zaten.

10. Bakasana

10. Bakasana

Bir diğer ismi karga duruşu olan bu poz, dengede kalmayı öğretirken kök çakrayı güçlendiren bir harekettir. Ellerini yere yerleştirerek dizlerini kollarına yerleştirmelisin. Ardından ayaklarını yerden kaldırarak dengeni bulman gerekiyor.

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