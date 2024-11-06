Psikiyatrik Rahatsızlıkların Belirtilerini Erken Fark Etmek İçin Bilmeniz Gereken 13 İşaret

Psikolojik rahatsızlıklar sadece bireyin kendisi için değil, çevresi için de tehdit oluşturan sorunlardır. Bu tür rahatsızlıkların erken tespiti ise pek çok açıdan hayat kurtarıcı olabilir. Her rahatsızlıkta olduğu gibi, psikolojik rahatsızlıklarda da erken başlanacak tedavinin başarısı diğer durumlara göre çok daha yüksektir. Haliyle, hasta yakınları olarak bizlere, durumu fark etme aşamasında pek çok sorumluluk düşer.

İşte, psikolojik rahatsızlık yaşayan bireylerin zamanında yardım alıp tedaviye başlaması için dikkat edilmesi gereken bazı önemli sinyaller!

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