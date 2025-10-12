onedio
Milyoner'de İlk Soruda Elenen Yarışmacıdan Kanalların Reyting Krizine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Milyoner'de İlk Soruda Elenen Yarışmacıdan Kanalların Reyting Krizine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.10.2025 - 22:39

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

12 Ekim Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

1. TV dünyası goygoyseverleri yine formlarındaydı.

1. TV dünyası goygoyseverleri yine formlarındaydı.

Bu hafta da birbirinden sevilen dizi ve programları goygoylarına alet ettiler. Ortaya kahkaha attıracak tweetler çıktı.

Detaylar:

2. Bu sabah kanallarda reyting krizi yaşandı.

2. Bu sabah kanallarda reyting krizi yaşandı.

Reyting sonuçlarının öncelikle kanallara ulaştırılması gerekirken, bugün sonuçlar sosyal medyaya sızdırıldı. Yasaklanan bu duruma neyin sebep olduğu merak ediliyor.

Detaylar:

3. Uzak Şehir'in 3. ve son fragmanı yayınlandı.

3. Uzak Şehir'in 3. ve son fragmanı yayınlandı.

Duygusal ve romantik anların hakim olduğu fragman gündem oldu. Fragmana yorum yağdı.

Detaylar:

4. 11 Ekim reyting sonuçları belli oldu.

4. 11 Ekim reyting sonuçları belli oldu.

Milli maçın olduğu akşam iki yeni dizi birden yayınlandı. Gönül Dağı'nın da zirve konusundaki ısrarı sürünce adeta reyting savaşı yaşandı.

Detaylar:

5. Bayhan, Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı olmuştu.

5. Bayhan, Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı olmuştu.

Bayhan'ın Survivor'a katılacağına dair haber gündem olurken, Bayhan'ın ne hissettiği merak ediliyordu. Bayhan, Survivor'la ilgili düşüncelerini paylaştı.

Detaylar:

6. Kim Milyoner Olmak İster'e ilk soruda elenen yarışmacı damga vurdu.

6. Kim Milyoner Olmak İster'e ilk soruda elenen yarışmacı damga vurdu.

'Atasözüne göre, hangisi yaş iken eğilir?' sorusunu bilemeyen yarışmacı izleyenleri şaşırttı. Oktay Kaynarca da bu sorunun bilinememesine şaşırdığını ifade etti.

Detaylar:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
