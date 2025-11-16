Midye Sevenleri Düşündürecek Görüntü: Bir Vatandaş Aldığı Hijyen Seviyesini Bir Peçete ile Gösterdi

Son dönemde gıda malzemelerindeki fiyat artışı sebebiyle maliyet düşürmek amacıyla çeşitli yöntemlere başvurulduğu konuşuluyor. Son dönemde gıda zehirlenmesi haberleri peş peşe gelirken, Almanya'dan gelen bir ailenin başına gelenler yürekleri dağladı. Kaldıkları otelde fenalaşarak hastaneye kaldırılan anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Baba ise entübe edildi. Ailenin yemek yedikleri mekanlar ve kaldıkları otel incelenmeye başlandı.
Ailenin midye de yediği biliniyordu. Bir vatandaş aldığı midyenin hijyen durumunu bir peçete ile gösterdi. Ortaya çıkan görüntü kafaları karıştırdı.
Midye konusunda insanlar zaten ikiye bölünmüş durumda.
