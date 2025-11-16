onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Midye Sevenleri Düşündürecek Görüntü: Bir Vatandaş Aldığı Hijyen Seviyesini Bir Peçete ile Gösterdi

Midye Sevenleri Düşündürecek Görüntü: Bir Vatandaş Aldığı Hijyen Seviyesini Bir Peçete ile Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.11.2025 - 10:28

İçerik Devam Ediyor

Son dönemde gıda malzemelerindeki fiyat artışı sebebiyle maliyet düşürmek amacıyla çeşitli yöntemlere başvurulduğu konuşuluyor. Son dönemde gıda zehirlenmesi haberleri peş peşe gelirken, Almanya'dan gelen bir ailenin başına gelenler yürekleri dağladı. Kaldıkları otelde fenalaşarak hastaneye kaldırılan anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Baba ise entübe edildi. Ailenin yemek yedikleri mekanlar ve kaldıkları otel incelenmeye başlandı. 

Ailenin midye de yediği biliniyordu. Bir vatandaş aldığı midyenin hijyen durumunu bir peçete ile gösterdi. Ortaya çıkan görüntü kafaları karıştırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Midye konusunda insanlar zaten ikiye bölünmüş durumda.

Midye konusunda insanlar zaten ikiye bölünmüş durumda.

Midyenin seveni çok bildiniz üzere. Bir oturuşta tepsi tepsi midye yiyebilenler var. Hatta bunun yarışması bile yapılıyor. Bir de midyeye karşı net fikirleri olup asla yemeyenler var. Bu görüntü midye sevenlerin fikrini pek de değiştirmedi. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın