Gıda Terörü Bitmiyor: Bir Vatandaş Etli Ekmekte Et Yerine Et Suyuyla Islatılmış Ekmek Olduğunu Fark Etti

Pelin Yelda Göktepe
15.11.2025 - 16:52

Son dönemde gıda zehirlenmesi haberleri peş peşe gelmeye başladı. Almanya'dan ülkemize gelen Böcek ailesinin başına gelenler ise yürekleri yaktı. Yedikleri yemeğin ardından fenalaşan aile hastaneye kaldırıldı. İstanbul Fatih’te bir otelde kalan Böcek ailesinden anne ve iki çocuğu yaşamını yitirirken babanın entübe edildiği öğrenildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Bir vatandaş aldığı etli ekmekte et yerine et suyu ile ıslatılmış ekmek kullanıldığını fark etti. Gıda sektöründe yaşanan korkunç hilelere her gün bir yenisi eklenirken, gelinen nokta pes dedirtti.

Gıda sektörü, üzerinde en fazla hassasiyet gösterilmesi gereken alanlardan biri.

İnsanların en temel ihtiyaçlarından biri olan beslenme, doğru yönetilmediğinde hayati riskler oluşturabiliyor. Bu nedenle, gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, kalite ve hijyen standartlarına uygun hareket etmeleri büyük önem taşıyor. Ucuza kaçmak isteyen işletmeler çeşitli riskleri göze alabiliyor. Bu duruma acilen bir çözüm bulunması ve önlem alınması gerekiyor.

