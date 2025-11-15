Merak Edilen Soruya Uzman Yanıt Verdi: Neden Sadece Gurbetçi Aile Zehirlendi?

Yaşanan facianın ardından yanıt bulmayı bekleyen pek çok soru bulunuyor. Neden sadece Böcek ailesi zehirlendi? Başka zehirlenen oldu mu?

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, ailenin otopsi sonucunu değerlendirdi. Yenilen gıdadaki zehirlenmeye götürecek porsiyonun aileye denk gelmiş olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Göral, Mynet'e konuştu.

Prof. Dr. Göral, 'Çocukların ölmesi son derece vahim bir olay çünkü çocukların sindirim sistemi kokoreç, midye gibi gıdaları yemeye çok uygun değil. Yapılan otopsi bulgularında midede kanamalar, iltihaplar, ülserler görülmüş. Bu demektir ki bu kişilerde bir akut gastroenterit olduğu, mide hasarı olduğu bu toksik gıdalar, ağır maddeler midede hastalık meydana getirir. Bu olay da bu kişilerin gıda zehirlenmesi olduğunu gösteriyor. Çünkü otopside darbe yok, başka bir ek hastalık yok, midedeki hastalıklar gıda zehirlenmesi olduğunu düşündürüyor.' şeklinde konuştu.