Merak Edilen Soruya Uzman Yanıt Verdi: Neden Sadece Gurbetçi Aile Zehirlendi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
15.11.2025 - 15:02

İstanbul'da dört kişilik gurbetçi aileden üçünün gıda zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetmesi pek çok soru işaretini doğurdu. Kentin en işlek noktalarından biri olan Beşiktaş-Ortaköy'de her gün yüzlerce kişinin uğradığı bu işletmelerden başka zehirlenen olup olmadığı merak ediliyor. Bir başka yanıt bekleyen sorular ise 'Neden sadece Böcek ailesi zehirlendi? Neden ölüm meydana geldi?' oldu. Mynet'in özel haberine göre Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, merak edilen soruların yanıtını verdi.

Türkiye, Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen ve yemek yedikten sonra hayatını kaybeden Böcek ailesini konuşuyor.

Gurbetçi Böcek ailesinde 6 yaşındaki Kadir, 3 yaşındaki Masal ve anne Çiğdem hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek'in hastanede tedavisi devam ederken ailenin kaldığı Fatih'teki otelde 2 turistin daha fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Turistlerin oteldeki damacanadan su içtiği, başka bir şey yemedikleri ileri sürüldü. Otelde polis ekipleri inceleme başlatırken ölüme götüren ihmalin ne olduğu merak ediliyor. Öte yandan Böcek ailesinin gündüz kumpir, midye, tantuni, sucuk yediği ve çorba içtiği ortaya çıkmıştı. İşletmelere operasyon düzenlendi. 4 kişi gözaltına alındı, ailenin yemek yediği restoran mühürlendi.

Neden sadece o aile zehirlendi? Uzman isim yanıtladı.

Yaşanan facianın ardından yanıt bulmayı bekleyen pek çok soru bulunuyor. Neden sadece Böcek ailesi zehirlendi? Başka zehirlenen oldu mu?

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, ailenin otopsi sonucunu değerlendirdi. Yenilen gıdadaki zehirlenmeye götürecek porsiyonun aileye denk gelmiş olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Göral, Mynet'e konuştu.

Prof. Dr. Göral, 'Çocukların ölmesi son derece vahim bir olay çünkü çocukların sindirim sistemi kokoreç, midye gibi gıdaları yemeye çok uygun değil. Yapılan otopsi bulgularında midede kanamalar, iltihaplar, ülserler görülmüş. Bu demektir ki bu kişilerde bir akut gastroenterit olduğu, mide hasarı olduğu bu toksik gıdalar, ağır maddeler midede hastalık meydana getirir. Bu olay da bu kişilerin gıda zehirlenmesi olduğunu gösteriyor. Çünkü otopside darbe yok, başka bir ek hastalık yok, midedeki hastalıklar gıda zehirlenmesi olduğunu düşündürüyor.' şeklinde konuştu.

Aile zehirlendi mi? Gurbetçi ailenin otopsi raporunda ne çıktı?

Aileyi ölüme götürenin yedikleri yiyecek olup olmadığı araştırılıyor. Prof. Dr. Göral'a göre üç kişinin birden hayatını kaybetmesi gıda zehirlenmesi şüphesini kuvvetli kılıyor. Otopside gıda zehirlenmesine ait bulgular olduğunu söyleyen Prof. Dr. Göral, 'Bunun dışında herhangi bir darp, travma, kalp hastalığı, böbrek, karaciğer hastalığı, beyin hastalığı yok. Bu da bize gıda zehirlenmesi gösteriyor' diye konuştu.

Tehlike satan yiyecekler: Dışarıda ne yenilmemeli?

