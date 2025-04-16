Megastar'ın Acı Günü: Annesi Neşe Tevetoğlu'nun Ölüm Haberini Alan Tarkan Turneyi Yarıda Kesti
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Megastar Tarkan'ın paylaşımlarıyla tanıdığımız annesi Neşe Tevetoğlu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Neşe Tevetoğlu 17 Nisan Perşembe (yarın) İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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