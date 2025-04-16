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Megastar'ın Acı Günü: Annesi Neşe Tevetoğlu'nun Ölüm Haberini Alan Tarkan Turneyi Yarıda Kesti

Megastar'ın Acı Günü: Annesi Neşe Tevetoğlu'nun Ölüm Haberini Alan Tarkan Turneyi Yarıda Kesti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.04.2025 - 14:51

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti. Son günlerde Almanya turnesindeki konserleriyle gündeme gelen sanatçının apar topar İstanbul'a döndüğü belirtildi.

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Megastar Tarkan'ın paylaşımlarıyla tanıdığımız annesi Neşe Tevetoğlu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Megastar Tarkan'ın paylaşımlarıyla tanıdığımız annesi Neşe Tevetoğlu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, geçtiğimiz sene damar tıkanıklığı dolayısıyla acil ameliyata alınan Neşe Tevetoğlu'nun Antalya'da, tedavi gördüğü hastanede gözlerini hayata yumduğu öğrenildi.

Neşe Tevetoğlu 17 Nisan Perşembe (yarın) İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Neşe Tevetoğlu 17 Nisan Perşembe (yarın) İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Bir süredir Almanya turnesinde olan ve paylaşımlar yapan Tarkan acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi. 

Neşe Tevetoğlu'nun bir süredir bacağındaki rahatsızlıkla ilgili tedavi gördüğü öğrenildi. Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, çizgi roman serisi 'Tarkan'dan esinlenerek oğluna bu adı vermişti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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