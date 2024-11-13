Kulis Bilgisi Sızdı! Berat Albayrak Geri Dönmek İçin Adım Attı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elini Öpüp Barıştı
Kulis Bilgisi Sızdı! Berat Albayrak Geri Dönmek İçin Adım Attı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elini Öpüp Barıştı
Ankara kulislerinden ortalığı karıştıracak büyük bir iddia geldi. Gazeteci Nuray Babacan, eski bakan Berat Albayrak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öpüp barıştığı ve yeni kabinede yer almak istediğini iddia etti. Bu iddialar sonrası Beraat Albayrak'ın geri dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kasım 2020'de Instagram hesabından istifa etmişti.
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ABD Başkanlık Seçimleri'nden Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın galibiyetle çıkması sonrası Rasim Ozan Kütahyalı "Trump ile doğrudan ilişki kuran tek kişi olan Berat Albayrak. Yeni kabinede yer alırsa şaşırmam" demişti. Bu açıklamaların ardından Berat Albayrak'ın ismi gündemden düşmedi.
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Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AK Parti kulislerindeki kabine değişikliğine ilişkin söylentileri bugünkü köşesine taşıdı. ABD seçimlerinden sonra en çok konuşulan konunun kabine değişikliği olduğuna değinen Babacan, Berat Albayrak'ın kabineye geri dönüşünün de söylentiler arasında olduğunu açıkladı. Babacan, Trump'ın damadıyla iyi ilişkileri olan Albayrak'ın bunu bir fırsata çevireceğinin de altını çizdi.
"AKP’lilere göre Albayrak ekibi, elini yüksek açıp, kendisinin yeniden ekonominin başına getirileceğini yayarken, 'aslında enerji bakanlığına razı' yorumları yapılıyor. Albayrak’ın uzun süren küslükten sonra geçtiğimiz bahar, oğlunun mezuniyet töreninde Erdoğan’ın elini öperek barıştığı ve o günden beri ilişkisini sıcak tutmaya çalıştığı anlatılıyor.Bu konuyla ABD seçimleri arasında bağ kuranlar bile var. Bir süreden beri yeniden siyaset sahnesinde yer almak için çabalayan damat Berat Albayrak’ın ekibi burada devreye giriyor. ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın damadıyla geçmişte yakın ilişki içerisinde olan Albayrak’ın yeni süreçte bunu avantaja çevirmeye çalışacağı iddialar arasında."
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