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UCM Nedir? Uluslararası Ceza Mahkemesi Kimleri Yargılayabilir?

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UCM Nedir? Uluslararası Ceza Mahkemesi Kimleri Yargılayabilir?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
21.11.2024 - 18:02

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı. Bu kararın ardından birçok kişi tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ne olduğu ve söz konusu kurumun tarihçesi araştırılmaya başladı.

Peki, UCM nedir? Uluslararası Ceza Mahkemesi nerede, ne zaman kuruldu ve bu mahkeme kimleri yargılayabilir? Hepsinin cevabı bu içeriğimizde!

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UCM Ne Demek?

UCM Ne Demek?

Çıkan haberlerin ardından pek çok kişi UCM'nin ne olduğunu merak ediyor. Kısa bir tanım yapmak gerekirse UCM, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kısaltmasıdır.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Nedir?

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Nedir?

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İngilizcede International Criminal Court (ICC) olarak biliniyor. Kuruluş belgesi Roma Statüsü olan bu mahkemeyi, savaş suçlarına, soykırım suçlarına ve insanlığa karşı işlenmiş suçlara bakan uluslararası bir mahkeme olarak tanımlayabiliriz.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Nerede ve Ne Zaman Kuruldu?

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Nerede ve Ne Zaman Kuruldu?

1 Temmuz 2002 tarihinde kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 11 Mart 2003 tarihinde faaliyetlerine başladı. UCM'nin binası ise Hollanda'nın Lahey kentinde bulunuyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Amacı Nedir?

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Amacı Nedir?

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin amacı, uluslararası insancıl hukukun egemenliğine katkıda bulunmaktır. İnsanlık suçları, soykırım, saldırı ve savaş suçları gibi dünya barışını, güvenliğini ve esenliğini tehdit eden eylemler UCM'nin yargı yetkisi kapsamındadır.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Kimleri Yargılayabilir?

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Kimleri Yargılayabilir?

Pek çok kişi bu sorunun cevabını da merak ediyor. Zira ''UCM devletleri yargılayabilir mi?'' sorusu son dönemlerde sıkça soruluyor. Ancak UCM sadece kişileri yargılayabilir ve bu mahkeme devletleri yargılama yetkisine sahip değildir. Yargılanacak kişinin ise taraf ülke vatandaşı olması şarttır.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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