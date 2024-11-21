UCM Nedir? Uluslararası Ceza Mahkemesi Kimleri Yargılayabilir?
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UCM Nedir? Uluslararası Ceza Mahkemesi Kimleri Yargılayabilir?
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı. Bu kararın ardından birçok kişi tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ne olduğu ve söz konusu kurumun tarihçesi araştırılmaya başladı.
Peki, UCM nedir? Uluslararası Ceza Mahkemesi nerede, ne zaman kuruldu ve bu mahkeme kimleri yargılayabilir? Hepsinin cevabı bu içeriğimizde!
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UCM Ne Demek?
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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Nedir?
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Nerede ve Ne Zaman Kuruldu?
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Amacı Nedir?
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Kimleri Yargılayabilir?
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