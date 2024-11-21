Rusya’da Tutuklanmıştı: "Daltonlar" Çetesinin Lideri Berat Can Gökdemir İçin İade Talebi
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Rusya’da Tutuklanmıştı: "Daltonlar" Çetesinin Lideri Berat Can Gökdemir İçin İade Talebi
Son yıllarda özellikle İstanbul’da karıştığı olaylarla sık sık adından söz ettiren Daltonlar suç örgütünün firari lideri olan “Can Dalton” lakaplı Berat Can Gökdemir, geçtiğimiz günlerde Rusya’nın başkenti Moskova’da yakalanarak tutuklanmıştı. Interpol tarafından “kırmızı bültenle” aranan Gökdemir için önemli bir gelişme yaşanadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, firari çete liderinin iadesi için Rusya Yetkili Adli Makamları'na yazı yazdı. Berat Can Gökdemir’in, çeşitli suçlardan 32 yıl hapsi isteniyor.
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İstanbul’da son yıllarda adeta terör estiren ve kendilerine “Daltonlar” diyen çetenin firari olan lideri Berat Can Gökdemir, Moskova’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.
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Sabah Gazetesi’nden Emir Somer’in haberine göre, hakkında 32 yıl hapis cezası istenen “Can Dalton” lakaplı Berat Can Gökdemir için Rusya’dan iade talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gönderdi iade yazısında, çete liderinin “Birden Fazla Kişiyle Birlikte, Silahla ve Örgütün Oluşturduğu Korkutucu Güçten Yararlanılarak ve Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Amacıyla İştirak Halinde Yağmaya Teşebbüs, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Silahla Birden Fazla Kişiyle Birlikte Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak Tehdit ve Mala Zarar Verme" suçları kapsamında arandığı bilgisi yer aldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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