Almanya 3. Dünya Savaşı'na Hazırlanıyor: 800 Bin NATO Askeri İçin Yapılan Hazırlık Planı!
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Almanya 3. Dünya Savaşı'na Hazırlanıyor: 800 Bin NATO Askeri İçin Yapılan Hazırlık Planı!
Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşta son günlerde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna’nın, Rusya topraklarına NATO üyesi ülkelerin silahlarıyla yaptığı saldırılar sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni askeri düzenlemeyle nükleer silahla karşılık vermesinin yolunu açmıştı. Ukrayna yönetimi ise Rusya’nın, savaşta ilk kez kıtalararası füze kullandığını iddia etmişti. Tüm bunlar yaşanırken, Almanya’nın 3. Dünya Savaşı için hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Almanya’nın hazırladığı planda, 800 bin NATO askerinin Ukrayna topraklarında konuşlandırılması için plan yaptığı öğrenildi.
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Almanya’nın hazırladığı ve isminin “Operation Deutschland” olduğu öğrenilen planın detaylarını New York Post haberleştirdi.
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Toplam 1000 sayfadan oluşan savaş hazırlık planında, kritik önemdeki belgeler ve devlet kurumlarının savaş sırasında nasıl korunacağı, sivillerin savaş sırasında alacağı güvenlik önemleri gibi maddeler yer aldı.
Almanya’nın, savaş durumunda toplam 200 bin askeri aracın Almanya topraklarından geçirmenin de planlarını yaptığı öğrenildi.
Raporun en dikkat çeken ayrıntısı ise Almanya’nın, 800 bin kişilik NATO ordusunun Ukrayna’da nasıl konuşlandırılması gerekteğinin hazırlığı oldu.
New York Post’un haberinde, Almanya’nın yanı sıra AB üyesi İsveç ve Norveç gibi ülkelerde de vatandaşlara savaşta neler yapılacağına dair bilgilendirici eğitimler verilmeye başlandığı yer aldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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