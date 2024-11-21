Almanya 3. Dünya Savaşı'na Hazırlanıyor: 800 Bin NATO Askeri İçin Yapılan Hazırlık Planı!

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşta son günlerde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna’nın, Rusya topraklarına NATO üyesi ülkelerin silahlarıyla yaptığı saldırılar sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni askeri düzenlemeyle nükleer silahla karşılık vermesinin yolunu açmıştı. Ukrayna yönetimi ise Rusya’nın, savaşta ilk kez kıtalararası füze kullandığını iddia etmişti. Tüm bunlar yaşanırken, Almanya’nın 3. Dünya Savaşı için hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Almanya’nın hazırladığı planda, 800 bin NATO askerinin Ukrayna topraklarında konuşlandırılması için plan yaptığı öğrenildi.