Devlet Televizyonunun İddiası: "NATO Destekli Çeteler Belarus’u İşgal Etmeye Çalışacak"

Yaklaşık 3 yıldır süren Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta son günlerde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna’nın, ABD ve İngiltere yapımı silahlarla Rus topraklarına saldırı düzenlemesi sonrasında, Rusya nükleer silah gücünü masaya koymuştu. Tüm bunlar yaşanırken, Rus basını Belarus Devlet Televizyonu’na dayandırdığı haberinde, Polonya, Litvanya ve Ukrayna’dan gelen silahlı çetelerin Belarus’u işgal etmeye çalışacağını iddia etti. Ayrıca NATO güçlerinin de silahlı çetelere destek vereceği haberde yer aldı.