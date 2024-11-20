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Devlet Televizyonunun İddiası: "NATO Destekli Çeteler Belarus’u İşgal Etmeye Çalışacak"

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Devlet Televizyonunun İddiası: "NATO Destekli Çeteler Belarus’u İşgal Etmeye Çalışacak"

Ukrayna
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.11.2024 - 23:33

Yaklaşık 3 yıldır süren Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta son günlerde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna’nın, ABD ve İngiltere yapımı silahlarla Rus topraklarına saldırı düzenlemesi sonrasında, Rusya nükleer silah gücünü masaya koymuştu. Tüm bunlar yaşanırken, Rus basını Belarus Devlet Televizyonu’na dayandırdığı haberinde, Polonya, Litvanya ve Ukrayna’dan gelen silahlı çetelerin Belarus’u işgal etmeye çalışacağını iddia etti. Ayrıca NATO güçlerinin de silahlı çetelere destek vereceği haberde yer aldı.

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ABD Başkanı Jose Biden’ın onayı sonrasında Ukrayna, ABD ve İngiltere yapımı uzun menzilli füzelerle Rusya’ya saldırı düzenlemişti.

ABD Başkanı Jose Biden’ın onayı sonrasında Ukrayna, ABD ve İngiltere yapımı uzun menzilli füzelerle Rusya’ya saldırı düzenlemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna’nın NATO yapımı silahlarla Rusya’ya saldırması sonrasında nükleer silahla cevap verileceğinin yer aldığı askeri doktrini yürülüğe aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna’nın NATO yapımı silahlarla Rusya’ya saldırması sonrasında nükleer silahla cevap verileceğinin yer aldığı askeri doktrini yürülüğe aldı.

Eski Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev de yaşananlar sonrasında Twitter hesabından 3. Dünya Savaşı ile ilgili uyarıda bulunmuştu.

Eski Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev de yaşananlar sonrasında Twitter hesabından 3. Dünya Savaşı ile ilgili uyarıda bulunmuştu.

Rusya basını, Belarus Devlet Televizyonu tarafından duyurulan haberi takipçileriyle paylaştı.

Rusya basını, Belarus Devlet Televizyonu tarafından duyurulan haberi takipçileriyle paylaştı.

İddiaya göre, Belarus'un güneybatısındaki 4 bölgeye saldırı planlanıyor.

İddiaya göre, Belarus'un güneybatısındaki 4 bölgeye saldırı planlanıyor.
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Polonya, Litvanya ve Ukrayna'dan gelen silahlı gruplarla ülkeye girerek bölgeleri işgal etmeye çalışacak. NATO güçleri daha sonra Belarus’a giren silahlı çetelere destek verecek.

Polonya, Litvanya ve Ukrayna'dan gelen silahlı gruplarla ülkeye girerek bölgeleri işgal etmeye çalışacak. NATO güçleri daha sonra Belarus’a giren silahlı çetelere destek verecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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