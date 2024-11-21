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Türkiye’nin İhraç Ettiği Mandalinalar Sınırdan Geri Döndü: Uzmandan Pestisit Uyarısı!

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Türkiye’nin İhraç Ettiği Mandalinalar Sınırdan Geri Döndü: Uzmandan Pestisit Uyarısı!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.11.2024 - 17:56

Türkiye’den Slovakya’ya ihraç edilen mandalinalar, sınırdan geri döndü. Avrupa Birliği standartlarının üzerinde pestisit tespit edilen mandalinalar, insan sağlığına zararlı olacağı gerekçesiyle ülkeye kabul edilmesi. Ziraat Mühendisi Kadir Cennet, tarım sektöründe önemli bir yeri olan ve zararlı organizmaları engellemeye yarayan pestisitin doğru kullanılmazsa sağlığa büyük zararları olabileceğini söyledi.

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Türkiye’de son günlerde gıda güvenliği ile ilgili yapılan haberler dehşet verici düzeye ulaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimlerinde, birçok üründe taklit ve tağşiş yapıldığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde yurt dışına ihraç edilen Antep Fıstığı da standartları karşılayamadığı için geri gönderilmişti.

Türkiye’de son günlerde gıda güvenliği ile ilgili yapılan haberler dehşet verici düzeye ulaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimlerinde, birçok üründe taklit ve tağşiş yapıldığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde yurt dışına ihraç edilen Antep Fıstığı da standartları karşılayamadığı için geri gönderilmişti.

Slovakya’ya ihraç edilen ve kabul edilmeyen mandalinalarla ilgili açıklamayı Avrupa Gıda ve Yem Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) yaptı. Açıklamada, ürünlerde kabul edilebilir sınırın 4.4 katı “chlorpyrifos-methyl” tespit edildiği duyuruldu.

Slovakya’ya ihraç edilen ve kabul edilmeyen mandalinalarla ilgili açıklamayı Avrupa Gıda ve Yem Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) yaptı. Açıklamada, ürünlerde kabul edilebilir sınırın 4.4 katı “chlorpyrifos-methyl” tespit edildiği duyuruldu.

Ekol TV’den Pırıl Cennet’in haberine göre, Chlorpyrifos-methyl, merkezi sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir, hormon dengesini bozabilir ve uzun vadede kansere yol açma riski taşıyabilir.

Ekol TV’den Pırıl Cennet’in haberine göre, Chlorpyrifos-methyl, merkezi sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir, hormon dengesini bozabilir ve uzun vadede kansere yol açma riski taşıyabilir.

Kaynak

Ziraat Mühendisi Kadir Cennet, mandalinaların sınırdan geri çevrilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, pestisitlerin tarım sektöründeki yerinin doğru yönetilmediği sürece büyük sorunlara yol açabileceğini belirtti. Cennet, tüketicilere de tavsiyelerde bulunarak, "Meyve ve sebzeleri iyice yıkamadan tüketmeyin. Sertifikalı, analiz edilmiş ürünleri tercih etmek sağlığınızı korumanın en önemli adımıdır" dedi.

Ziraat Mühendisi Kadir Cennet, mandalinaların sınırdan geri çevrilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, pestisitlerin tarım sektöründeki yerinin doğru yönetilmediği sürece büyük sorunlara yol açabileceğini belirtti. Cennet, tüketicilere de tavsiyelerde bulunarak, "Meyve ve sebzeleri iyice yıkamadan tüketmeyin. Sertifikalı, analiz edilmiş ürünleri tercih etmek sağlığınızı korumanın en önemli adımıdır" dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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İhsan Ünal

Bu şekilde artık ithalat yaparız

Aslan

yurt dışında hiç kimse bizim ürünlerimizi almıyor da biz ne yiyoruz bu ülkede yıllardır acaba hiç kimsenin haberi bile yok