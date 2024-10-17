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Antep Fıstığı İthalatına Darbe: Yasaklı Madde 9 Kat Fazla Çıkınca Ürenler Geri Döndü

Antep Fıstığı İthalatına Darbe: Yasaklı Madde 9 Kat Fazla Çıkınca Ürenler Geri Döndü

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.10.2024 - 12:53

Türkiye, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı taklit ve tağşiş ürün kullanan firmalar ifşasını konuşurken, İtalya’ya gönderilen Antep fıstığında izin verilenden 7 ila 9 kat fazla aflatoksin tespit edildi. Tonlarca ürün, sınırda yapılan kontroller sonrasında geri gönderildi.

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Bakanlığın açıkladığı listede, kırmızı etlere domuz, eşek, at gibi hayvanların etlerinin karıştırıldığı ortaya çıkmıştı.

Bakanlığın açıkladığı listede, kırmızı etlere domuz, eşek, at gibi hayvanların etlerinin karıştırıldığı ortaya çıkmıştı.

Bununla da kalmamış, zeytinyağından salçaya kadar birçok üründe de tağşiş yapıldığı belirlenmişti.

Bununla da kalmamış, zeytinyağından salçaya kadar birçok üründe de tağşiş yapıldığı belirlenmişti.

Gaziantep yerel basınında yer alana habere göre, İtalya’ya gönderilen Antep fıstığı ithalatı da darbe yedi.

Gaziantep yerel basınında yer alana habere göre, İtalya’ya gönderilen Antep fıstığı ithalatı da darbe yedi.

Kaynak

Ürünlerde, karaciğer kanseri riskini artıran aflatoksinin, izin verilenden 7 ila 9 kat fazla olduğu tespit edildi.

Ürünlerde, karaciğer kanseri riskini artıran aflatoksinin, izin verilenden 7 ila 9 kat fazla olduğu tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Antep fıstığında yaşananlar sonrasında üreticilere eğitim vermeyi planlamaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Antep fıstığında yaşananlar sonrasında üreticilere eğitim vermeyi planlamaya başladı.

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