Antep Fıstığı İthalatına Darbe: Yasaklı Madde 9 Kat Fazla Çıkınca Ürenler Geri Döndü

Türkiye, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı taklit ve tağşiş ürün kullanan firmalar ifşasını konuşurken, İtalya’ya gönderilen Antep fıstığında izin verilenden 7 ila 9 kat fazla aflatoksin tespit edildi. Tonlarca ürün, sınırda yapılan kontroller sonrasında geri gönderildi.