Antep Fıstığı İthalatına Darbe: Yasaklı Madde 9 Kat Fazla Çıkınca Ürenler Geri Döndü
Antep Fıstığı İthalatına Darbe: Yasaklı Madde 9 Kat Fazla Çıkınca Ürenler Geri Döndü
Türkiye, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı taklit ve tağşiş ürün kullanan firmalar ifşasını konuşurken, İtalya’ya gönderilen Antep fıstığında izin verilenden 7 ila 9 kat fazla aflatoksin tespit edildi. Tonlarca ürün, sınırda yapılan kontroller sonrasında geri gönderildi.
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Bakanlığın açıkladığı listede, kırmızı etlere domuz, eşek, at gibi hayvanların etlerinin karıştırıldığı ortaya çıkmıştı.
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Bununla da kalmamış, zeytinyağından salçaya kadar birçok üründe de tağşiş yapıldığı belirlenmişti.
Gaziantep yerel basınında yer alana habere göre, İtalya’ya gönderilen Antep fıstığı ithalatı da darbe yedi.
Ürünlerde, karaciğer kanseri riskini artıran aflatoksinin, izin verilenden 7 ila 9 kat fazla olduğu tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Antep fıstığında yaşananlar sonrasında üreticilere eğitim vermeyi planlamaya başladı.
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