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KYK Yurtlarında Domuz Eti İddiası: Firma Bakanlığın Listesinde Ortaya Çıktı

KYK Yurtlarında Domuz Eti İddiası: Firma Bakanlığın Listesinde Ortaya Çıktı

Düzce
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.10.2024 - 14:59

Tarım ve Orman Bakanlığı, ürenlerinde taklit ve hileli gıda kullanan firmaları sitesinden açıklamaya devam ediyor. Düzce’de faaliyette bulunan ve KYK yurtlarına yemek hizmeti veren Saydam Catering’in yemeklerinde domuz eti kullandığı iddia edildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde ürünlerinde hile yapan firmaları sitesi üzerinden açıklayarak ifşa etmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde ürünlerinde hile yapan firmaları sitesi üzerinden açıklayarak ifşa etmişti.

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Bakanlığın yayınladığı listede, Düzce’de faaliyette olan bir yemek şirketi de yer aldı.

Bakanlığın yayınladığı listede, Düzce’de faaliyette olan bir yemek şirketi de yer aldı.

Düzce yere basınından Öncü Haber’de yer alan bilgiye göre, şehirde bulunan KYK yurtlarında yemek hizmeti veren Saydam Catering’in, ürünlerinde domuz eti kullandığı ortaya çıktı.

Düzce yere basınından Öncü Haber’de yer alan bilgiye göre, şehirde bulunan KYK yurtlarında yemek hizmeti veren Saydam Catering’in, ürünlerinde domuz eti kullandığı ortaya çıktı.

Kaynak

Firma, KYK yurtlarında çıkan rosto köftede domuz eti kullanmış.

Firma, KYK yurtlarında çıkan rosto köftede domuz eti kullanmış.

Bakanlığın listesinde Ankara’da hizmet veren bir ünlü bir restoranın da yer aldığı iddia edildi.

Bakanlığın listesinde Ankara’da hizmet veren bir ünlü bir restoranın da yer aldığı iddia edildi.
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Ankara İskitler'deki Bizim Köfteci’de yapılan denetimlerde, ürünlerde tek tırnaklı eti tespiti edildi.

Ankara İskitler'deki Bizim Köfteci’de yapılan denetimlerde, ürünlerde tek tırnaklı eti tespiti edildi.

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