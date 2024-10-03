KYK Yurtlarında Domuz Eti İddiası: Firma Bakanlığın Listesinde Ortaya Çıktı
KYK Yurtlarında Domuz Eti İddiası: Firma Bakanlığın Listesinde Ortaya Çıktı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde ürünlerinde hile yapan firmaları sitesi üzerinden açıklayarak ifşa etmişti.
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Bakanlığın yayınladığı listede, Düzce’de faaliyette olan bir yemek şirketi de yer aldı.
Düzce yere basınından Öncü Haber’de yer alan bilgiye göre, şehirde bulunan KYK yurtlarında yemek hizmeti veren Saydam Catering’in, ürünlerinde domuz eti kullandığı ortaya çıktı.
Firma, KYK yurtlarında çıkan rosto köftede domuz eti kullanmış.
Bakanlığın listesinde Ankara’da hizmet veren bir ünlü bir restoranın da yer aldığı iddia edildi.
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Ankara İskitler'deki Bizim Köfteci’de yapılan denetimlerde, ürünlerde tek tırnaklı eti tespiti edildi.
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