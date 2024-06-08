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Halk Sağlığı ile Böyle Oynamışlar: Veremli Eti Satmak İsterken Yakalandılar

Halk Sağlığı ile Böyle Oynamışlar: Veremli Eti Satmak İsterken Yakalandılar

Adıyaman
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.06.2024 - 11:06

Adıyaman’da kasaplara yapılan operasyonda tüberkülozlu et satılmak üzereyken yakalandı. Ekiplerin ele geçirdiği 650 kilo et imha edildi.

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Adıyaman’da halk sağlığı ile oynamaya çalışanlar yapılan operasyonla yakalandı.

Adıyaman’da halk sağlığı ile oynamaya çalışanlar yapılan operasyonla yakalandı.

İhbarı değerlendiren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan 3 kasaptan aldıkları numunelerde etlerin tüberkülozlu olduğunu tespit etti.

İhbarı değerlendiren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan 3 kasaptan aldıkları numunelerde etlerin tüberkülozlu olduğunu tespit etti.

Ekiplerin ele geçirdiği hastalıklı 650 kilo et katı atık alanında imha edildi.

Ekiplerin ele geçirdiği hastalıklı 650 kilo et katı atık alanında imha edildi.

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