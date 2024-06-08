Halk Sağlığı ile Böyle Oynamışlar: Veremli Eti Satmak İsterken Yakalandılar
Halk Sağlığı ile Böyle Oynamışlar: Veremli Eti Satmak İsterken Yakalandılar
Adıyaman’da kasaplara yapılan operasyonda tüberkülozlu et satılmak üzereyken yakalandı. Ekiplerin ele geçirdiği 650 kilo et imha edildi.
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Adıyaman’da halk sağlığı ile oynamaya çalışanlar yapılan operasyonla yakalandı.
İhbarı değerlendiren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan 3 kasaptan aldıkları numunelerde etlerin tüberkülozlu olduğunu tespit etti.
Ekiplerin ele geçirdiği hastalıklı 650 kilo et katı atık alanında imha edildi.
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