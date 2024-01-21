Sosyal Medyayı Kasıp Kavuran Yeni 'Tehlike': Çiğ Süt!

Sosyal medyada ‘yeni çılgınlık’ olarak dolaşan “Çiğ süt” içme modası uzmanları tedirgin ediyor. “Sütün pastörize edilmesi, 20 Yüzyıl’ın en büyük halk sağlığı başarılarından biridir” diyen uzmanlar “Çiğ süt zararlı mikropları taşıyabilir ve bunları insanlara bulaştırabilir” uyarısında bulundu.