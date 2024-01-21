Sosyal Medyayı Kasıp Kavuran Yeni 'Tehlike': Çiğ Süt!
Sosyal Medyayı Kasıp Kavuran Yeni 'Tehlike': Çiğ Süt!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/dunya/end...
Sosyal medyada ‘yeni çılgınlık’ olarak dolaşan “Çiğ süt” içme modası uzmanları tedirgin ediyor. “Sütün pastörize edilmesi, 20 Yüzyıl’ın en büyük halk sağlığı başarılarından biridir” diyen uzmanlar “Çiğ süt zararlı mikropları taşıyabilir ve bunları insanlara bulaştırabilir” uyarısında bulundu.
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Sosyal medyada pastörize edilmemiş çiğ süt içme modasının yayılması, uzmanları dehşete düşürdü.
TikTok’ta pastörize edilmemiş çiğ süte besin değeri açısından övgü yağdırılırken, mikroorganizmalarla insanlara bulaşabilecek enfeksiyonlardan söz edilmiyor.
“Guardian”daki haberde, “Çiğ süt, internetteki yeni çılgınlık” deniliyor ve bu akımın ABD’de tüketiciler ve çiftçileri, doktorlarla karşı karşıya getirdiği belirtiliyor.
ABD’de birçok eyaletin çiğ süt sattığı bildirilirken, fitness fenomeni Paul Saladino videoda “Marketten aldığınız pastörize süte benzemez” diyerek çiğ süt içmeyi öneriyor.
Beslenme uzmanı Prof. Dr. Marion Nestle ise çiğ süt trendinden endişeye kapıldığını ifade ederken “Sütün pastörize edilmesi, 20 Yüzyıl’ın en büyük halk sağlığı başarılarından biridir. Vaktiyle çiğ inek sütü verilen bebekler ölürdü. Sütün pastörize edilmesi, işlenmiş gıda olduğunu göstermez. Bu moda, bilgisizliğin bir parçası” dedi.
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Süt, 75 dereceye kadar ısıtılıp soğutulup mikroplardan arındırılarak pastörize ediliyor. Çiğ süt ise işlem görmüyor.
Uzmanlar, çiğ sütün daha besleyici olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını söylerken, “Çiğ süt campylobacter, cryptosporidium, E coli, listeria, brusella ve salmonella gibi zararlı mikropları taşıyabilir ve bunları insanlara bulaştırabilir” uyarısında bulundu.
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