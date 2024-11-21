İhracı İstenen Teğmenlerden Açıklama: “Emre İtaatsizlik Yapmadık”
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İhracı İstenen Teğmenlerden Açıklama: “Emre İtaatsizlik Yapmadık”
Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde kılıç çatarak mevzuattan çıkarılan yemini okuyan teğmenler, ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı, bugün ihraç istenmesinin nedeni olarak “disiplinsizlik” demişti. İhracı istenen beş teğmenin avukatları ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, olay günü yaşananlar anlatıldı ve “emre itaatsizlik yapılmadı” ifadeleri kullanıldı.
İşte teğmenlerin yaptığı açıklamanın tam metni…
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Geçtiğimiz ağustos ayında Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde bir grup teğmen, kılıçlarını çatarak yemin etmiş ve “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” diyerek tempo tutmuştu.
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Hükümetin tepki gösterdiği olay sonrasında 5 teğmen, ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. İhracı istenen teğmenler arasında dönem birincisi olan Teğmen Ebru Eroğlu da yer alıyordu.
İhracı istenen teğmenler bugün avukatları aracığıyla açıklamada bulundu.
“21.11.2024 tarihinde bazı medya kanallarında Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına atfen yapılan ve müvekkillerimizi disiplinsizlikle suçlayan haberler görülmüş, açıklamaların dayandırıldığı kaynağa nazaran bunlara cevap verme zorunluluğu doğmuştur.”
“Milli Savunma Bakanlığının, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısından önce görüşlerini üstü örtülü bir şekilde kamuoyuna açıklaması; askerlik hiyerarşisi dikkate alındığında Yüksek Disiplin Kurul üyelerinin daha sonra vereceği kararlar hakkında bir şüphe oluşmasına yol açmaktadır. Bu bakımdan bahse konu açıklamalar yöntem ve zamanlama itibariyle kabul edilemez. Kaldı ki; açıklamalarda belirtilen hususlar içerikleri itibarıyla da yanıltıcıdır.”
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“Her şeyden önce, müvekkillerimizin resmi törende subaylık andını okumak yönündeki teklifleri komuta kademesine arz edilmiş, kabul görmemesi üzerine resmi törende mevzuatta yer alan askerlik yemini yapılmıştır. Müvekkillerimize verilen emir, resmi törende yapılacak yemine ilişkin olup tabiatıyla emrin gereği yerine getirilmiş, tören ilgili yönergeye uygun olarak icra edilmiştir. İlgili yönerge, resmi törenden sonra mezun olan subayların kılıç çatma geleneklerini ve sevinçlerini ne surette göstereceklerine ilişkin bir düzenleme içermemektedir. Müvekkillerimize törenden sonra ne yapacaklarına dair ayrıca bir emir de verilmemiştir.”
“Tören subayının "tören bitmiştir" şeklindeki anonsuyla resmi törenin bitmesi ve protokolün tören alanından ayrılmasından sonra tören komutanı, mezun olan teğmenlere "alana girebilirsiniz" demek suretiyle önceki yıllarda da olduğu gibi teğmenlere alanda toplanmaları için izin vermiştir. Bu suretle teğmenler, geleneksel olarak törenin yapıldığı sahanın ortasında toplanmışlar, kılıç çatmışlar ve subaylık andını okumuşlardır. Esasen okunan subaylık andı, bir gece önce öğrencilerin kendi aralarında yaptıkları kutlama sırasında taburun subay ve komutanlarının huzurunda okunan metnin aynısıdır. Bu itibarla müvekkillerimizin herhangi bir emre uymaması söz konusu değildir. Kaldı ki; tartışmalara konu olan subaylık andı 2022 yılına kadar resmi törenlerde de okunan, hatta bundan 16 Ağustos 2024 tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığında gerçekleştirilen resmi törende Milli Savunma Bakanının huzurunda okunan bir metindir.”
“İkinci olarak basın mensuplarının teğmenler tarafından tören alanına davet edildiği ileri sürülmektedir. Müvekkillerimizin basın mensuplarını davet etmesi asla söz konusu olmamıştır. Aksine müvekkillerimiz alanda mezun olan subaylar dışında kimsenin olmaması için gerekli çabayı göstermişlerdir. Okul birincisi subayın resmi tören bittikten sonra sahanın boşaltılması için yaptığı anons bunun açık delilidir. Nitekim, Müvekkillerimizin idari soruşturma kapsamında savunmasının istendiği savunma isteme emrinde de "basının davet edilmesi" suçlaması yer almamakta olup MSB' liginin örtülü açıklaması resmi soruşturma kapsamıyla da uyumsuzdur. Esasen basını müvekkillerimizin bulunduğu yere gönderen kişilerin, yıllardır süregelen bir geleneği sanki ilk defa yapılıyormuş gibi göstermek suretiyle tartışmaya açmaya çalışan kötü niyetli kimseler olduklarında bir kuşku bulunmamaktadır.”
“On yıllardır devam eden bir geleneğin sürdürülmesi nedeniyle milletimizin göz bebeği teğmenlerimizin siyasi tartışmalara konu edilmemesi, onların mesleki geleceklerinin karartılmaması en büyük temennimizdir.”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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TSK nın teğmenlerinin her zaman yapılan and içmesine nasıl ceza verilir
Çocukların sevincini bile kursağında bıraktılar ne beter ne gaddar bir yönetim bu ya !!!
Konunun "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı olduğu çok açık. Bakanlık dürüstçe bunu diyemiyor, ama kin ve nefretlerini bu şekilde baskıyla ortaya atıyor.
şimdi sana cevap versem, gerçekten kelimelere yazık. fazla izahat lisanen kabahattır.