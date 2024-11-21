onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstifa Eden 3 MHP'li Vekil İçin Dikkat Çeken İddia: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye Görüntü İzletti"

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İstifa Eden 3 MHP'li Vekil İçin Dikkat Çeken İddia: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye Görüntü İzletti"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
21.11.2024 - 14:29

Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP Lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede, “istifa” eden MHP’li vekilleri gündeme getirdiği iddiasını yazdı. Fatih Altaylı’nın aktardığına göre, Erdoğan, söz konusu “altın kaçakçılığı” iddiasını gündeme getirdiği toplantıda, Bahçeli’nin milletvekillerini savunması üzerine 'koalisyon ortağına' bazı görüntüler izletti. Bahçeli ise bu görüntüler sonrası 3 vekilden istifa istedi. 

Kaynak: Fatih Altaylı

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği sürpriz görüşmede, “istifa” eden MHP’li isimlerin gündeme geldiği iddiasını kaleme aldı.

Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği sürpriz görüşmede, “istifa” eden MHP’li isimlerin gündeme geldiği iddiasını kaleme aldı.

Fatih Altaylı’nın aktardığına göre, Erdoğan, söz konusu “altın kaçakçılığı” iddiasını gündeme getirdiği toplantıda, Bahçeli’nin milletvekillerini savunması üzerine "koalisyon ortağına" bazı görüntüler izletti.

Fatih Altaylı’nın aktardığına göre, Erdoğan, söz konusu “altın kaçakçılığı” iddiasını gündeme getirdiği toplantıda, Bahçeli’nin milletvekillerini savunması üzerine "koalisyon ortağına" bazı görüntüler izletti.

“Bahçeli’nin bu görüntüler üzerine ikna olarak üç vekilin istifasını talep ettiği doğrulanmamış ama hemen hemen herkesin bildiği kesin bir bilgi” diyen Altaylı şöyle devam etti:

“Bahçeli’nin bu görüntüler üzerine ikna olarak üç vekilin istifasını talep ettiği doğrulanmamış ama hemen hemen herkesin bildiği kesin bir bilgi” diyen Altaylı şöyle devam etti:

“Vekillerin zorla alınan istifaları sonrası partiye ve lidere bağımlılık nidaları ise altlarının ıslak olmasına bağlanıyor ve ‘İstifa et kurtul’ olarak anlamlandırılıyor.”

“Vekillerin zorla alınan istifaları sonrası partiye ve lidere bağımlılık nidaları ise altlarının ıslak olmasına bağlanıyor ve ‘İstifa et kurtul’ olarak anlamlandırılıyor.”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın dün istifalar ile ilgili şunları söylemişti: 

'Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur…' 

Yalçın, bu kararın nedenine ilişkin ise açıklama yapmamıştı.

Daha fazlası için ilgili haber 👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın