İstifa Eden 3 MHP'li Vekil İçin Dikkat Çeken İddia: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye Görüntü İzletti"
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İstifa Eden 3 MHP'li Vekil İçin Dikkat Çeken İddia: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye Görüntü İzletti"
Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP Lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede, “istifa” eden MHP’li vekilleri gündeme getirdiği iddiasını yazdı. Fatih Altaylı’nın aktardığına göre, Erdoğan, söz konusu “altın kaçakçılığı” iddiasını gündeme getirdiği toplantıda, Bahçeli’nin milletvekillerini savunması üzerine 'koalisyon ortağına' bazı görüntüler izletti. Bahçeli ise bu görüntüler sonrası 3 vekilden istifa istedi.
Kaynak: Fatih Altaylı
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Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği sürpriz görüşmede, “istifa” eden MHP’li isimlerin gündeme geldiği iddiasını kaleme aldı.
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Fatih Altaylı’nın aktardığına göre, Erdoğan, söz konusu “altın kaçakçılığı” iddiasını gündeme getirdiği toplantıda, Bahçeli’nin milletvekillerini savunması üzerine "koalisyon ortağına" bazı görüntüler izletti.
“Bahçeli’nin bu görüntüler üzerine ikna olarak üç vekilin istifasını talep ettiği doğrulanmamış ama hemen hemen herkesin bildiği kesin bir bilgi” diyen Altaylı şöyle devam etti:
“Vekillerin zorla alınan istifaları sonrası partiye ve lidere bağımlılık nidaları ise altlarının ıslak olmasına bağlanıyor ve ‘İstifa et kurtul’ olarak anlamlandırılıyor.”
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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