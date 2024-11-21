İlker Kaleli Poyraz Karayel'de Mezarlık Sahnesi Çekilirken Yaşadığı Korkunç Anları Anlattı!

Bir dönemin efsane dizisi Poyraz Karayel ile ilgili başrol oyuncusu İlker Kaleli, Candaş Tolga Işık'ın Fenomen programında konuştu. Dizide Poyraz ölmüş gibi gösterilmişti. Daha sonra aniden ortaya çıkarak Ayşegül'ü şoke etmişti. İlker Kaleli dizide mezarlık sahnesinin nasıl çekildiğini anlattı. Çekim sırasında gerçekten mezara giren oyuncu yaşadığı zor anları paylaştı.