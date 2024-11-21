İlker Kaleli Poyraz Karayel'de Mezarlık Sahnesi Çekilirken Yaşadığı Korkunç Anları Anlattı!
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İlker Kaleli Poyraz Karayel'de Mezarlık Sahnesi Çekilirken Yaşadığı Korkunç Anları Anlattı!
Bir dönemin efsane dizisi Poyraz Karayel ile ilgili başrol oyuncusu İlker Kaleli, Candaş Tolga Işık'ın Fenomen programında konuştu. Dizide Poyraz ölmüş gibi gösterilmişti. Daha sonra aniden ortaya çıkarak Ayşegül'ü şoke etmişti. İlker Kaleli dizide mezarlık sahnesinin nasıl çekildiğini anlattı. Çekim sırasında gerçekten mezara giren oyuncu yaşadığı zor anları paylaştı.
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İlker Kaleli, Candaş Tolga Işık'ın KAFA TV'de sunduğu "Fenomen" programında, "Poyraz Karayel" dizisindeki mezarlık sahnesinin çekim sürecini anlattı.
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Dizinin etkileyici sahnelerinden biri olan mezarlık sahnesi, hem oyunculuk performansı hem de hikaye akışı açısından büyük ses getirmişti.
Kaleli bu sahne için gerçekten mezara girdiğini açıkladı. "Yüzümde gözümde sinekler böcekler geziyordu." diyen Kaleli zor anlar yaşadığını paylaştı.
Kaleli, bu sahneyle ilgili verdiği detaylarda, dar bir alanda beklemenin zorluğundan ve kendisini sahneye tamamen kaptırdığı anlardan bahsetti.
Kefene sarılmış beklerken mezar açılınca sinir bozukluğu ile rol arkadaşı Murat Daltaban'a "Allah belanı versin Mümtaz." demiş. Sahnenin devamında ise kimse kesmeyince doğaçlama olarak devam ettiklerini açıkladı.
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İlker Kaleli'nin "Poyraz Karayel" dizisindeki sahneleri izlediği ve yorumladığı "Fenomen" programının ilgili bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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