Bakan Yardımcısı Açıkladı: Uludağ’da Satılan 1000 Liralık Çorbaya Soruşturma

Bursa’da kış turizminin merkezlerinden Uludağ’da bulunan bir otelde geçen yıl 500 liraya satılan çorbanın fiyatının bu sene 1000 lira olduğu ortaya çıkmıştı. İşletme sahibi tarafından “gayet uygun” diye savunulan çorba için Ticaret Bakanlığı soruşturma başlattı. Bakan yardımcısı Mahmut Gürcan, işletmede yapılan denetimlerde birçok eksik bulunduğunu ve kuruldan çıkacak karara göre işletmeye 1 milyon lira para cezası uygulanabileceğini söyledi.