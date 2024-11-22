Bakan Yardımcısı Açıkladı: Uludağ’da Satılan 1000 Liralık Çorbaya Soruşturma
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Bakan Yardımcısı Açıkladı: Uludağ’da Satılan 1000 Liralık Çorbaya Soruşturma
Bursa’da kış turizminin merkezlerinden Uludağ’da bulunan bir otelde geçen yıl 500 liraya satılan çorbanın fiyatının bu sene 1000 lira olduğu ortaya çıkmıştı. İşletme sahibi tarafından “gayet uygun” diye savunulan çorba için Ticaret Bakanlığı soruşturma başlattı. Bakan yardımcısı Mahmut Gürcan, işletmede yapılan denetimlerde birçok eksik bulunduğunu ve kuruldan çıkacak karara göre işletmeye 1 milyon lira para cezası uygulanabileceğini söyledi.
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İçerisinde 3 çeşit dağ mantarı, ceviz, fesleğen ve dereotu bulunan çorbanın satış fiyatının 1000 lira olması gündem olmuştu.
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Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Güran, sosyal medya hesabından 1000 liraya çorba satan işletme için soruşturma başlatıldığını açıkladı.
“20.11.2024 tarihinde basında ve sosyal medya mecralarında yer alan, Bursa Uludağ Oteller Bölgesi’nde faaliyet gösteren T.S.T. A.Ş unvanlı işletmede geçen yıl 500 TL’ye satılan bir kase çorbanın bu yıl 1.000 TL’ye satıldığına ilişkin haberler üzerine, Bursa Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından 21.11.2024 tarihinde söz konusu işletmede denetim gerçekleştirilmiştir.”
“Yapılan denetimde, söz konusu çorba fiyatının "6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği" kapsamında incelendiği ve haksız fiyat artışı tespit edildiği belirlenmiştir. Bu yüzden, haksız fiyat artışı kapsamında düzenlenen tutanak, işletme yetkililerinin savunması ve ekleriyle birlikte Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilecek ve 1.000.000 TL ye kadar cezai işlem yapılabilecektir.”
Ayrıca, "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" ve "Fiyat Etiketi Yönetmeliği" kapsamında yapılan denetimlerde şu hususlar tespit edilmiştir:
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Bu nedenlerle fahiş fiyattan ayrı olarak Bursa Ticaret İl Müdürlüğümüzce toplamda 78 aykırılık tespit edilmiş olup söz konusu aykırılıklardan dolayı işletmeye toplam 171.600 TL idari para cezası uygulanacaktır.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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