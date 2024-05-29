Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçuluk Yapanlar Yandı: Cezalar Artacak

Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetlerde bulunan ve tüketicinin mal, ürün ve hizmete ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacağı hükmüne aykırı hareket edenlere de her eylem başına 1 milyon liradan başlayan 12 milyon liraya kadar çıkan ceza uygulanacak.

Bu hükümlere bir yıl içinde en az 3 defa aykırı hareket edenlerin iş yerlerini 6 güne kadar kapatma yetkisi Ticaret Bakanlığı'na verilirken, kanundaki 'ceza hükümleri' başlığı da 'yaptırım hükümleri' olarak değişti.