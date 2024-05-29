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Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçuluk Yapanlar Yandı: Cezalar Artacak

Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçuluk Yapanlar Yandı: Cezalar Artacak

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.05.2024 - 15:14

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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TBMM Genel Kurulu'nda 23 Mayıs'ta kabul edilen Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TBMM Genel Kurulu'nda 23 Mayıs'ta kabul edilen Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun ve Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun değişti.

Mal veya hizmet satış fiyatında fahiş artış yapılamaması hükmüne aykırı hareket edenlere, her madde başına 100 bin ila 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Mal veya hizmet satış fiyatında fahiş artış yapılamaması hükmüne aykırı hareket edenlere, her madde başına 100 bin ila 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetlerde bulunan ve tüketicinin mal, ürün ve hizmete ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacağı hükmüne aykırı hareket edenlere de her eylem başına 1 milyon liradan başlayan 12 milyon liraya kadar çıkan ceza uygulanacak.

Bu hükümlere bir yıl içinde en az 3 defa aykırı hareket edenlerin iş yerlerini 6 güne kadar kapatma yetkisi Ticaret Bakanlığı'na verilirken, kanundaki 'ceza hükümleri' başlığı da 'yaptırım hükümleri' olarak değişti.

Malların süresinde teslim ya da montajı, mal ve hizmetin satışından kaçınılması idari para cezasına uygulanmasına girerken, satış sonrası hizmetler kapsamında da "hizmet yeterlilik belgesi" alınmaması 1 milyon 115 bin lira cezaya tabi olacak.

Malların süresinde teslim ya da montajı, mal ve hizmetin satışından kaçınılması idari para cezasına uygulanmasına girerken, satış sonrası hizmetler kapsamında da "hizmet yeterlilik belgesi" alınmaması 1 milyon 115 bin lira cezaya tabi olacak.

Yetkili sınıflandırıcılık ücret tarifesi üzerinde veya ücret tarifesinde yer almayan hizmetler için ücret talep edilmesi de 200 bin liradan başlayan 1 milyon liraya kadar çıkan cezaya tabi olacak.

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