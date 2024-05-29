Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçuluk Yapanlar Yandı: Cezalar Artacak
Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçuluk Yapanlar Yandı: Cezalar Artacak
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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TBMM Genel Kurulu'nda 23 Mayıs'ta kabul edilen Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Mal veya hizmet satış fiyatında fahiş artış yapılamaması hükmüne aykırı hareket edenlere, her madde başına 100 bin ila 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.
Malların süresinde teslim ya da montajı, mal ve hizmetin satışından kaçınılması idari para cezasına uygulanmasına girerken, satış sonrası hizmetler kapsamında da "hizmet yeterlilik belgesi" alınmaması 1 milyon 115 bin lira cezaya tabi olacak.
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