Yasa Teklifi Meclis’ten Geçti: Bekçiler Artık Üst Araması Yapabilecek
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Yasa Teklifi Meclis’ten Geçti: Bekçiler Artık Üst Araması Yapabilecek
Meclis’te görüşülen iç güvenlik alanında yeni yasa maddelerinin olduğu teklif kabul edildi. Yeni yasalara göre, bekçiler yeterli şüphe bulunması halinde elle üst araması yapabilecek. Ayrıca, yetkisiz şekilde araçlarına çakar takan kişilere verilen para cezası da artırıldı. Ruhsatsız silah bulunduranlara verilen hapis cezasında da artırıma gidildi.
İşte TBMM’den geçen yeni yasanın detayları…
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçen yeni yasa teklifine göre, yetkisiz şekilde çakar ve tepe lambası kullanan kişilere 96 bin lira para cezası kesilecek ve 30 gün süre ile ehliyetine el konulacak. Ayrıca araç yine 30 gün trafikten men edilecek.
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Ruhsatsız şekilde silah bulunduran kişilere verilen hapis cezasında artırıma gidildi. Cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarıldı.
Çarşı ve mahalle bekçisi, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kişiyi elle dıştan; araçların ise dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini kontrol edebilecek.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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