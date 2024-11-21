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Sinan Ateş’in Ablasına Saldırıyı Azmettiren Servet Bozkurt, Ev Hapsinde İki Kişi Öldürdü!

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Sinan Ateş’in Ablasına Saldırıyı Azmettiren Servet Bozkurt, Ev Hapsinde İki Kişi Öldürdü!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
21.11.2024 - 15:46 Son Güncelleme: 21.11.2024 - 15:58

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında, abla Selma Ateş'e fiziksel saldırıyı azmettirdiği iddia edilen Servet Bozkurt, Ankara’da iki cinayet işledi. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Bozkurt, ayrılmak üzere olduğu eşini evde, eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi ise tekel büfesinde bıçaklayarak öldürdü. Bozkurt'un, ayağındaki elektronik kelepçeyi kırıp attığı ve şu anda arandığı belirtiliyor.

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt isimli şahıs elektronik kelepçeliyken cinayet işledi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt isimli şahıs elektronik kelepçeliyken cinayet işledi.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Bozkurt, ayrılmak üzere olduğu eşini evde, eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi ise tekel büfesinde bıçaklayarak öldürdü. Bozkurt'un, ayağındaki elektronik kelepçeyi kırıp attığı ve şu anda arandığı belirtiliyor.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Bozkurt, ayrılmak üzere olduğu eşini evde, eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi ise tekel büfesinde bıçaklayarak öldürdü. Bozkurt'un, ayağındaki elektronik kelepçeyi kırıp attığı ve şu anda arandığı belirtiliyor.

İsmail Saymaz'ın paylaşımı 👇🏻

İsmail Saymaz'ın paylaşımı 👇🏻

Sinan Ateş davasının karar duruşması 2 Ekim günü görülmüştü. Karar için ara verildiği sırada Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş'e Remzi Çayır isimli biri tarafından fiziksel müdahalede bulunulmuştu. Saldırının azmettiricisinin ise Servet Bozkurt olduğu belirtilmişti.

Sinan Ateş davasının karar duruşması 2 Ekim günü görülmüştü. Karar için ara verildiği sırada Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş'e Remzi Çayır isimli biri tarafından fiziksel müdahalede bulunulmuştu. Saldırının azmettiricisinin ise Servet Bozkurt olduğu belirtilmişti.

Bozkurt, ifadesinde kendisinin ve Kılıç'ın aynı mahalleden olduklarını, o gün cezaevine ziyaret için geldiklerini belirtti. Kılıç’a sadece borç olarak para verdiğini, kesinlikle azmettirme niyeti olmadığını ileri sürmüştü.

Bozkurt, ifadesinde kendisinin ve Kılıç'ın aynı mahalleden olduklarını, o gün cezaevine ziyaret için geldiklerini belirtti. Kılıç’a sadece borç olarak para verdiğini, kesinlikle azmettirme niyeti olmadığını ileri sürmüştü.

Bozkurt, elektronik kelepçeyle ev hapsindeydi.

Peki siz bu durum için ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlarda buluşalım 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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