Sinan Ateş’in Ablasına Saldırıyı Azmettiren Servet Bozkurt, Ev Hapsinde İki Kişi Öldürdü!

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında, abla Selma Ateş'e fiziksel saldırıyı azmettirdiği iddia edilen Servet Bozkurt, Ankara’da iki cinayet işledi. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Bozkurt, ayrılmak üzere olduğu eşini evde, eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi ise tekel büfesinde bıçaklayarak öldürdü. Bozkurt'un, ayağındaki elektronik kelepçeyi kırıp attığı ve şu anda arandığı belirtiliyor.