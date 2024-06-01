Kızının Babası Dava Açtı: Deniz Akkaya’dan Velayeti Almak İsteyen Efe Önbilgin Uyuşturucu Tespiti İstedi

'Deniz Akkaya, mesleği gereği yurtdışında yaşayan Efe Önbilgin’in kızıyla iletişim araçlarıyla dahi iletişim kurmasını bilinçli eylemleriyle engellemiştir. Efe Önbilgin, Akkaya’nın engellemelerine rağmen çocuğuyla İngiltere ve Fransa’da görüşmüştür. Akkaya kendi özel hayatını kısıtladığını kızına sürekli söylemekte ve bu nedenle kızını sık sık yaşlı ve hasta olan dedesinin evine göndermektedir.'