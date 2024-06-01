Kızının Babası Dava Açtı: Deniz Akkaya’dan Velayeti Almak İsteyen Efe Önbilgin Uyuşturucu Tespiti İstedi
Kızının Babası Dava Açtı: Deniz Akkaya’dan Velayeti Almak İsteyen Efe Önbilgin Uyuşturucu Tespiti İstedi
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Efe Önbilgin, bu sefer de Deniz Akkaya'ya 'velayetin değiştirilmesi davası' açtı. Verdiği dilekçede Deniz Akkaya’nın uzun yıllardır uyuşturucu madde kullandığını iddia eden Önbilgin bu sefer de uyuşturucu tespiti istedi.
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Kızı hakkında Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Deniz Akkaya ve eski eşi arasındaki sular bir an olsun durulmuyor.
Yaşadıkları olayları bir bir anlatan, kızının kendisini balkona kilitlediğini söyleyen Akkaya'nın kızıyla arasındaki probleme polis de karışmıştı.
Akkaya, "burnu sürtsün" diye kızını Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etmişti. Birkaç gün önce Ekol TV muhabirinin haberiyle, kızı A.Ö'nün ifadesi ortaya çıkmıştı.
Hemen akabinde de eski eşi ve öz babasının kızının velayeti için iş birliği yaptığın iddia eden Akkaya'dan sert aile itirafları gelmişti.
Geçtiğimiz gün de Deniz Akkaya’nın eski eşi Efe Önbilgin’in, Akkaya’ya 1 ay konuşmama yasağı aldırdığı ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili Efe Özbilgin cephesinde bir gelişme daha yaşandı.
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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Efe Önbilgin, bu sefer de Deniz Akkaya'ya "velayetin değiştirilmesi davası" açtı. İstanbul Aile Mahkemesin'ne açılan davanın dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:
"Şuurunu kaybettiğinin" öne sürüldüğü dilekçede ayrıca Deniz Akkaya'nın Adli Tıp Kurumu’na sevki yapılarak uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespitinin de yapılması istendi.
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