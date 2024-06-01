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Kızının Babası Dava Açtı: Deniz Akkaya’dan Velayeti Almak İsteyen Efe Önbilgin Uyuşturucu Tespiti İstedi

Kızının Babası Dava Açtı: Deniz Akkaya’dan Velayeti Almak İsteyen Efe Önbilgin Uyuşturucu Tespiti İstedi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 11:49

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Efe Önbilgin, bu sefer de Deniz Akkaya'ya 'velayetin değiştirilmesi davası' açtı. Verdiği dilekçede Deniz Akkaya’nın uzun yıllardır uyuşturucu madde kullandığını iddia eden Önbilgin bu sefer de uyuşturucu tespiti istedi.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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Kızı hakkında Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Deniz Akkaya ve eski eşi arasındaki sular bir an olsun durulmuyor.

Kızı hakkında Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Deniz Akkaya ve eski eşi arasındaki sular bir an olsun durulmuyor.

Yaşadıkları olayları bir bir anlatan, kızının kendisini balkona kilitlediğini söyleyen Akkaya'nın kızıyla arasındaki probleme polis de karışmıştı.

Yaşadıkları olayları bir bir anlatan, kızının kendisini balkona kilitlediğini söyleyen Akkaya'nın kızıyla arasındaki probleme polis de karışmıştı.

Akkaya, "burnu sürtsün" diye kızını Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etmişti. Birkaç gün önce Ekol TV muhabirinin haberiyle, kızı A.Ö'nün ifadesi ortaya çıkmıştı.

Akkaya, "burnu sürtsün" diye kızını Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etmişti. Birkaç gün önce Ekol TV muhabirinin haberiyle, kızı A.Ö'nün ifadesi ortaya çıkmıştı.

A.Ö, "annem boğazımı sıktı, ayağıyla kafamı tekmeledi" şeklinde ifade vermişti. Tüm detaylardan bu yazızımda bahsetmiştik.

Hemen akabinde de eski eşi ve öz babasının kızının velayeti için iş birliği yaptığın iddia eden Akkaya'dan sert aile itirafları gelmişti.

Hemen akabinde de eski eşi ve öz babasının kızının velayeti için iş birliği yaptığın iddia eden Akkaya'dan sert aile itirafları gelmişti.

Detaylarından da bu yazımızda bahsetmiştik👇

Geçtiğimiz gün de Deniz Akkaya’nın eski eşi Efe Önbilgin’in, Akkaya’ya 1 ay konuşmama yasağı aldırdığı ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili Efe Özbilgin cephesinde bir gelişme daha yaşandı.

Geçtiğimiz gün de Deniz Akkaya’nın eski eşi Efe Önbilgin’in, Akkaya’ya 1 ay konuşmama yasağı aldırdığı ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili Efe Özbilgin cephesinde bir gelişme daha yaşandı.
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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Efe Önbilgin, bu sefer de Deniz Akkaya'ya "velayetin değiştirilmesi davası" açtı. İstanbul Aile Mahkemesin'ne açılan davanın dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Efe Önbilgin, bu sefer de Deniz Akkaya'ya "velayetin değiştirilmesi davası" açtı. İstanbul Aile Mahkemesin'ne açılan davanın dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

'Deniz Akkaya, mesleği gereği yurtdışında yaşayan Efe Önbilgin’in kızıyla iletişim araçlarıyla dahi iletişim kurmasını bilinçli eylemleriyle engellemiştir. Efe Önbilgin, Akkaya’nın engellemelerine rağmen çocuğuyla İngiltere ve Fransa’da görüşmüştür. Akkaya kendi özel hayatını kısıtladığını kızına sürekli söylemekte ve bu nedenle kızını sık sık yaşlı ve hasta olan dedesinin evine göndermektedir.'

"Şuurunu kaybettiğinin" öne sürüldüğü dilekçede ayrıca Deniz Akkaya'nın Adli Tıp Kurumu’na sevki yapılarak uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespitinin de yapılması istendi.

"Şuurunu kaybettiğinin" öne sürüldüğü dilekçede ayrıca Deniz Akkaya'nın Adli Tıp Kurumu’na sevki yapılarak uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespitinin de yapılması istendi.

‘’Deniz Akkaya, ‘burnu sürtsün diye kendim teslim ettim çocuk esirgeme’ye’ diyecek kadar şuurunu kaybetmiş durumdadır. Deniz Akkaya’nın uzun yıllardır uyuşturucu madde kullandığı duyumlarını da almış bulunmaktayız. Akkaya’nın Adli Tıp Kurumu’na sevki yapılarak uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespitini istiyoruz'

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