Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Fragmanından Kıskanmak'ın Reytinglerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Fragmanından Kıskanmak'ın Reytinglerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.09.2025 - 22:46

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

17 Eylül Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Usta oyuncu Halil Ergün, Tarık Akan'ı anma etkinliğindeki sözleriyle gündem oldu.

Usta oyuncu Halil Ergün, Tarık Akan'ı anma etkinliğindeki sözleriyle gündem oldu.

Efsane dizi Yaprak Dökümü'ndeki Ali Rıza Bey karakteriyle hafızalarımızda yer edinen usta oyuncu Halil Ergün, Tarık Akan'ı anma etkinliğine katıldı. Usta oyuncu burada genç oyuncuların aynı bakması ve performanslarını eleştirdi.

Detaylar:

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li "Eşref Rüya", 2. sezonuyla ekrana arzıendam etti.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li "Eşref Rüya", 2. sezonuyla ekrana arzıendam etti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Eşref Rüya, ikinci sezonuyla geri döndü. Birsen Altuntaş, Eşref Rüya geri döner dönmez ilk bombayı patlattı. Altuntaş, iddialı diziye yeni bir oyuncunun daha dahil olduğunu açıkladı.

Detaylar:

Özgü Namal'ın Kızıl Goncalar'ın ardından yeni başrolü olduğu Kıskanmak dizisi sonunda seyircinin beğenisine sunuldu.

Özgü Namal'ın Kızıl Goncalar'ın ardından yeni başrolü olduğu Kıskanmak dizisi sonunda seyircinin beğenisine sunuldu.

NOW'ın yeni sezon için en iddialı işlerinin başında Kıskanmak dizisi geliyor. Özgü Namal'ın Seniha, Selahattin Paşalı'nın ise Nüzhet karakteriyle yer aldığı dizi ilk bölümüyle yoğun övgü yağarken sosyal medyada Özgü Namal ve Selahattin Paşalı'nın uyumu sebebiyle resmen ayaklanma yaşandı. Gelen yorumları ise sizler için derledik.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon fragmanı, Doğa ve Firaz'ın yasak aşk hikayesine gelen tepkilerin ardından her yerden kaldırılmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon fragmanı, Doğa ve Firaz'ın yasak aşk hikayesine gelen tepkilerin ardından her yerden kaldırılmıştı.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu uzun süredir sosyal medyanın gündeminde. Doğa ve Firaz'ın aşk yaşamaya başladığı yeni sezonda bu hikaye o kadar sevilmedi ki tepkiler ardı ardına geldi. Kızılcık Şerbeti'nin revize edilmiş fragmanı ise çok geçmeden yayınlandı. Yeni fragmana gelen tepkileri sizler için derledik.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu sosyal medyanın gündemine oturmuştu hatırlarsanız.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu sosyal medyanın gündemine oturmuştu hatırlarsanız.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, Doğa ve Firaz'ın yasak aşk hikayesiyle tepki toplamıştı. Kızılcık Şerbeti'nin revize edilmiş fragmanı sonunda yayınlandı.

Detaylar:

Cuma akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu ortalığı epey karıştırdı.

Cuma akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu ortalığı epey karıştırdı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu Doğa ve Firaz aşkıyla yoğun eleştiri topladı. Senaristlerin yazdığı bu yeni hikaye sonrasında sosyal medyada resmen ayaklanma yaşandı ve RTÜK devreye girdi. Kızılcık Şerbeti senaristlerinin değişeceği konusunda bazı iddialar ortada dolaşıyordu. Bu iddialara Birsen Altuntaş'tan yanıt geldi.

Detaylar:

NOW TV'de yayınlanacak Ben Leman dizisi sezonun en çok beklenen yapımları arasında yer alıyor.

NOW TV'de yayınlanacak Ben Leman dizisi sezonun en çok beklenen yapımları arasında yer alıyor.

Burçin Terzioğlu'nun Gökçe Eyüboğlu, Duygu Sarışın ve Selin Şekerci ile birlikte rol alacağı Ben Leman dizisi ilk olarak Güzelkoy adıyla servis edilmişti. Henüz yayına başlamadan adı değişen dizinin 29 Eylül Pazartesi olarak açıklanan yayın tarihi de değişti. Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre, dizi için düşünülen yeni yayın günü ise Kızılcık Şerbeti'nin yayınlandığı cuma günü.

Detaylar:

Dün akşam Kral Kaybederse, Bahar, Kıskanmak, Gözleri Karadeniz ve Mehmed Fetihler Sultanı dizilerinin yeni bölümü yayınlandı

Dün akşam Kral Kaybederse, Bahar, Kıskanmak, Gözleri Karadeniz ve Mehmed Fetihler Sultanı dizilerinin yeni bölümü yayınlandı

16 Eylül Salı akşamı 5 dizinin birden yeni bölümü yayınlandı. Bahar, Gözleri Karadeniz, Kral Kaybederse, Kıskanmak ve Mehmed Fetihler Sultanı dizilerinin izleyici karşısına çıktığı günün reyting sonuçları belli oldu. Hiçbir dizi birinci olamazken, 16 Eylül Salı günü reyting zirvesinde yer alan bir gündüz kuşağı programı oldu.

Detaylar:

NOW TV ekranlarında başlayan Kıskanmak dizisi, ilk bölümüyle izleyicinin ilgisini yakalamayı başardı.

NOW TV ekranlarında başlayan Kıskanmak dizisi, ilk bölümüyle izleyicinin ilgisini yakalamayı başardı.

Ekranların sevilen ismi Selahattin Paşalı, NOW TV'de yayınlanan Kıskanmak dizisiyle ekranlara döndü. Özgü Namal, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan ile başrollerini paylaştığı dizinin ilk bölümü büyük beğeni toplayan Selahattin Paşalı, son kıskandığı şeyin ne olduğunu açıkladı.

Detaylar:

Kenan İmirzalıoğlu'nun Atv'de yeniden izleyiciyle buluşacağı ABİ dizisinde partneri Afra Saraçoğlu olacak.

Kenan İmirzalıoğlu'nun Atv'de yeniden izleyiciyle buluşacağı ABİ dizisinde partneri Afra Saraçoğlu olacak.

Atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak ABİ dizisi, daha şimdiden sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun başrol olacağı dizide kadın başrolün Afra Saraçoğlu olması, aradaki yaş farkı sebebiyle eleştirilere sebep olmuştu. Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşi Sinem Kobal, projeyle ilgili konuştu.

Detaylar:

TV 8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım, magazin dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor.

TV 8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım, magazin dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor.

TV 8 ekranlarının sevilen magazin programı Gel Konuşalım, dün yine büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edildi. Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın sunduğu programda güncel magazin olayları ve çeşitli iddialar ele alınmaya devam ediyor. Ancak dün yayınlanan bölümde, sunucular Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı arasında bir gerginlik olduğu iddia edildi.

Detaylar:

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yeni sezona da oldukça hızlı başladı.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yeni sezona da oldukça hızlı başladı.

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir ikinci sezona da hızlı başladı. 10+ reyting almayı başaran dizinin ilk bölümünde bir sahne tartışma yarattı. Mine'nin Alya'yı öldürmek isteyerek üstüne araba sürdüğü sahnede Alya'nın kaçmak yerine duvara sinmesi, Cihan'ın arabaya binip Mine'nin üstüne sürmesi sosyal medyada gündem oldu.

Detaylar:

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
