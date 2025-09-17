Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Fragmanından Kıskanmak'ın Reytinglerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
17 Eylül Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Usta oyuncu Halil Ergün, Tarık Akan'ı anma etkinliğindeki sözleriyle gündem oldu.
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li "Eşref Rüya", 2. sezonuyla ekrana arzıendam etti.
Özgü Namal'ın Kızıl Goncalar'ın ardından yeni başrolü olduğu Kıskanmak dizisi sonunda seyircinin beğenisine sunuldu.
Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon fragmanı, Doğa ve Firaz'ın yasak aşk hikayesine gelen tepkilerin ardından her yerden kaldırılmıştı.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu sosyal medyanın gündemine oturmuştu hatırlarsanız.
Cuma akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu ortalığı epey karıştırdı.
NOW TV'de yayınlanacak Ben Leman dizisi sezonun en çok beklenen yapımları arasında yer alıyor.
Dün akşam Kral Kaybederse, Bahar, Kıskanmak, Gözleri Karadeniz ve Mehmed Fetihler Sultanı dizilerinin yeni bölümü yayınlandı
NOW TV ekranlarında başlayan Kıskanmak dizisi, ilk bölümüyle izleyicinin ilgisini yakalamayı başardı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun Atv'de yeniden izleyiciyle buluşacağı ABİ dizisinde partneri Afra Saraçoğlu olacak.
TV 8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım, magazin dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor.
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yeni sezona da oldukça hızlı başladı.
