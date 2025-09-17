onedio
Bahar, Kıskanmak, Kral Kaybederse... 5 Dizi de Zirveyi Göremedi: 16 Eylül Salı Reyting Birincisi Hiçbiri Değil

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.09.2025 - 13:05

16 Eylül Salı akşamı 5 dizinin birden yeni bölümü yayınlandı. Bahar, Gözleri Karadeniz, Kral Kaybederse, Kıskanmak ve Mehmed Fetihler Sultanı dizilerinin izleyici karşısına çıktığı günün reyting sonuçları belli oldu. Hiçbir dizi birinci olamazken, 16 Eylül Salı günü reyting zirvesinde yer alan bir gündüz kuşağı programı oldu.

16 Eylül Salı reyting birincisi kim oldu, reyting sonuçları ne oldu diye merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde...

Kimi ilk bölümüyle yayınlanırken, kimi sezona erken başladı. Ancak televizyon ekranlarının en yoğun programına sahip günlerinden biri olan salı günü temposu yüksek geçti.

16 Eylül Salı günü yayınlanan dizilerden hiçbiri reyting zirvesinde yer alamadı.

Yukarıdaki listede yukarıdan aşağı sırasıyla TOTAL (tüm kişiler), AB ve ABC1 sonuçları yer alıyor. 16 Eylül Salı günü reyting sonuçlarına göre tüm kategorilerde zirve Müge Anlı ile Tatlı Sert'in oldu. Diziler, bekledikleri performansı yakalayamadı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
