Bahar, Kıskanmak, Kral Kaybederse... 5 Dizi de Zirveyi Göremedi: 16 Eylül Salı Reyting Birincisi Hiçbiri Değil
16 Eylül Salı akşamı 5 dizinin birden yeni bölümü yayınlandı. Bahar, Gözleri Karadeniz, Kral Kaybederse, Kıskanmak ve Mehmed Fetihler Sultanı dizilerinin izleyici karşısına çıktığı günün reyting sonuçları belli oldu. Hiçbir dizi birinci olamazken, 16 Eylül Salı günü reyting zirvesinde yer alan bir gündüz kuşağı programı oldu.
16 Eylül Salı reyting birincisi kim oldu, reyting sonuçları ne oldu diye merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde...
Dün akşam Kral Kaybederse, Bahar, Kıskanmak, Gözleri Karadeniz ve Mehmed Fetihler Sultanı dizilerinin yeni bölümü yayınlandı
16 Eylül Salı günü yayınlanan dizilerden hiçbiri reyting zirvesinde yer alamadı.
