Kıskanmak Dizisindeki Performansıyla Fırtına Estiren Selahattin Paşalı'nın Son Kıskandığı Şeye Şaşıracaksınız!
Ekranların sevilen ismi Selahattin Paşalı, NOW TV'de yayınlanan Kıskanmak dizisiyle ekranlara döndü. Özgü Namal, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan ile başrollerini paylaştığı dizinin ilk bölümü büyük beğeni toplayan Selahattin Paşalı, son kıskandığı şeyin ne olduğunu açıkladı.
NOW TV ekranlarında başlayan Kıskanmak dizisi, ilk bölümüyle izleyicinin ilgisini yakalamayı başardı.
Kıskanmak dizisinin Nüzhet'i Selahattin Paşalı, ilk bölümdeki performansıyla yine en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
Selahattin Paşalı, son kıskandığı şeyin kızına ilk Fenerbahçe forması alan arkadaşı olduğunu açıkladı. Ertesi gün gidip hemen o da bir forma almış.
Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
