Kıskanmak Dizisindeki Performansıyla Fırtına Estiren Selahattin Paşalı'nın Son Kıskandığı Şeye Şaşıracaksınız!

Merve Ersoy
17.09.2025 - 12:01

Ekranların sevilen ismi Selahattin Paşalı, NOW TV'de yayınlanan Kıskanmak dizisiyle ekranlara döndü. Özgü Namal, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan ile başrollerini paylaştığı dizinin ilk bölümü büyük beğeni toplayan Selahattin Paşalı, son kıskandığı şeyin ne olduğunu açıkladı.

NOW TV ekranlarında başlayan Kıskanmak dizisi, ilk bölümüyle izleyicinin ilgisini yakalamayı başardı.

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı dizi, kaos ihtiyacını giderecek konusuyla daha yayınlanmadan konuşulmuştu. Ancak dizinin ilk bölümü izleyicilerden tam not almayı başardı!

Kıskanmak dizisinin Nüzhet'i Selahattin Paşalı, ilk bölümdeki performansıyla yine en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Dizi izleyiciyle buluşunca Ay Yapım oyuncularla yapılan özel röportajları gündem oldu. Eşi Lara Paşalı ve kızı Pera'yla mutlu bir hayata sahip olan Selahattin Paşalı da bu röportajda yer aldı. Paşalı'nın en son neyi kıskandığı sorusuna verdiği cevap ise gülümsetti.

Selahattin Paşalı, son kıskandığı şeyin kızına ilk Fenerbahçe forması alan arkadaşı olduğunu açıkladı. Ertesi gün gidip hemen o da bir forma almış.

