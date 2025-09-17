onedio
Gerginlik Gözden Kaçmadı! Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın Yayındaki Tavırları Dikkat Çekti

Gerginlik Gözden Kaçmadı! Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın Yayındaki Tavırları Dikkat Çekti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.09.2025 - 09:27

TV 8 ekranlarının sevilen magazin programı Gel Konuşalım, dün yine büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edildi. Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın sunduğu programda güncel magazin olayları ve çeşitli iddialar ele alınmaya devam ediyor. Ancak dün yayınlanan bölümde, sunucular Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı arasında bir gerginlik olduğu iddia edildi.

Kaynak: Magazin.Blog

TV 8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım, magazin dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor.

TV 8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım, magazin dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor.

Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın sunduğu programda güncel magazin olayları ele alınırken, magazin dünyasını ayağa kaldıracak önemli iddialar da konuşuluyor. Ancak bu kez programda konuşulan haberlerden ziyade, Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı arasındaki gerginlik gündem oldu.

Magazin hesaplarında Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı arasında bir gerginlik olduğu ve bunun yüzlerinden belli olduğu iddia edildi. Ancak gerginliğin sebebinin ne olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
