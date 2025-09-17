Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu Arasındaki Yaş Farkı Gündem Olmuştu: Sinem Kobal ABİ'yle İlgili Konuştu
Atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak ABİ dizisi, daha şimdiden sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun başrol olacağı dizide kadın başrolün Afra Saraçoğlu olması, aradaki yaş farkı sebebiyle eleştirilere sebep olmuştu. Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşi Sinem Kobal, projeyle ilgili konuştu.
Kaynak: 2. Sayfa Official
Kenan İmirzalıoğlu'nun Atv'de yeniden izleyiciyle buluşacağı ABİ dizisinde partneri Afra Saraçoğlu olacak.
Sinem Kobal, yaş farkı eleştirilerini pas geçerken eşinin yeni projesini desteklediğini bu cümlelerle açıkladı.
