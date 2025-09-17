onedio
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu Arasındaki Yaş Farkı Gündem Olmuştu: Sinem Kobal ABİ'yle İlgili Konuştu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.09.2025 - 11:09

Atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak ABİ dizisi, daha şimdiden sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun başrol olacağı dizide kadın başrolün Afra Saraçoğlu olması, aradaki yaş farkı sebebiyle eleştirilere sebep olmuştu. Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşi Sinem Kobal, projeyle ilgili konuştu.

Kaynak: 2. Sayfa Official

Kenan İmirzalıoğlu'nun Atv'de yeniden izleyiciyle buluşacağı ABİ dizisinde partneri Afra Saraçoğlu olacak.

Aralarındaki 24 yaş farkı eleştirilen ve henüz yayınlanmadan bu konuyla gündem olan dizi, izleyiciyle buluşmak için geri sayım yapıyor. İlgi çekici bir konuya sahip olan dizide Kenan İmirzalıoğlu doktor, Afra Saraçoğlu ise avukat rolüyle karşımıza çıkacak.

Sinem Kobal, yaş farkı eleştirilerini pas geçerken eşinin yeni projesini desteklediğini bu cümlelerle açıkladı.

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
