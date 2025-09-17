onedio
Uzak Şehir'de Mine'nin Arabayı Üstüne Sürdüğü Sırada Kenardan Kaçmayıp Duvara Sinen Alya Tartışma Yarattı

Uzak Şehir'de Mine'nin Arabayı Üstüne Sürdüğü Sırada Kenardan Kaçmayıp Duvara Sinen Alya Tartışma Yarattı

Merve Ersoy
Merve Ersoy
17.09.2025 - 08:58

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir ikinci sezona da hızlı başladı. 10+ reyting almayı başaran dizinin ilk bölümünde bir sahne tartışma yarattı. Mine'nin Alya'yı öldürmek isteyerek üstüne araba sürdüğü sahnede Alya'nın kaçmak yerine duvara sinmesi, Cihan'ın arabaya binip Mine'nin üstüne sürmesi sosyal medyada gündem oldu.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yeni sezona da oldukça hızlı başladı.

Geçtiğimiz sezon rekor üstüne rekor kıran Uzak Şehir, bu sezonun 10+ reyting almayı başaran ilk dizisi oldu. TRT 1 ekranlarında başlayan Cennetin Çocukları dizisine fark atmayı başardı.

Detaylar:

Temposu yüksek bir bölümü geride bırakırken, bölümde Alya'nın üstüne araba süren Mine'den kaçmak yerine duvara sinmesi tartışma yarattı.

Mine her şeyin sorumlusu olarak gördüğü Alya'yı öldürmek isteyince, arabaya atlayıp Alya'nın üstüne sürdü. Ancak Alya kaçmak yerine duvarın dibine sinince ortalık karıştı.

