Uzak Şehir'de Mine'nin Arabayı Üstüne Sürdüğü Sırada Kenardan Kaçmayıp Duvara Sinen Alya Tartışma Yarattı
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir ikinci sezona da hızlı başladı. 10+ reyting almayı başaran dizinin ilk bölümünde bir sahne tartışma yarattı. Mine'nin Alya'yı öldürmek isteyerek üstüne araba sürdüğü sahnede Alya'nın kaçmak yerine duvara sinmesi, Cihan'ın arabaya binip Mine'nin üstüne sürmesi sosyal medyada gündem oldu.
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yeni sezona da oldukça hızlı başladı.
Temposu yüksek bir bölümü geride bırakırken, bölümde Alya'nın üstüne araba süren Mine'den kaçmak yerine duvara sinmesi tartışma yarattı.
O sahneyi buradan izleyebilirsiniz:
