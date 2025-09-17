Uzak Şehir'in Karşısında Duramadı! Ben Leman'ın Yayın Tarihi de Değişti: Yeni Yayın Tarihi Ne Zaman?
Burçin Terzioğlu'nun Gökçe Eyüboğlu, Duygu Sarışın ve Selin Şekerci ile birlikte rol alacağı Ben Leman dizisi ilk olarak Güzelkoy adıyla servis edilmişti. Henüz yayına başlamadan adı değişen dizinin 29 Eylül Pazartesi olarak açıklanan yayın tarihi de değişti. Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre, dizi için düşünülen yeni yayın günü ise Kızılcık Şerbeti'nin yayınlandığı cuma günü.
NOW TV'de yayınlanacak Ben Leman dizisi sezonun en çok beklenen yapımları arasında yer alıyor.
Uzak Şehir'in yeni sezonun ilk bölümünde 14 reyting alması büyük bir etki yarattı.
