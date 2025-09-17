onedio
Uzak Şehir'in Karşısında Duramadı! Ben Leman'ın Yayın Tarihi de Değişti: Yeni Yayın Tarihi Ne Zaman?

Merve Ersoy
17.09.2025 - 14:29

Burçin Terzioğlu'nun Gökçe Eyüboğlu, Duygu Sarışın ve Selin Şekerci ile birlikte rol alacağı Ben Leman dizisi ilk olarak Güzelkoy adıyla servis edilmişti. Henüz yayına başlamadan adı değişen dizinin 29 Eylül Pazartesi olarak açıklanan yayın tarihi de değişti. Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre, dizi için düşünülen yeni yayın günü ise Kızılcık Şerbeti'nin yayınlandığı cuma günü.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
NOW TV'de yayınlanacak Ben Leman dizisi sezonun en çok beklenen yapımları arasında yer alıyor.

Bir miktar Ufak Tefek Cinayetler'e benzetilse de güçlü konusu ve oyuncu kadrosu sayesinde diziye duyulan merak artmıştı. İlk tarihli tanıtımda ise dizinin 29 Eylül Pazartesi yayınlanacağı açıklanmıştı.

Uzak Şehir'in yeni sezonun ilk bölümünde 14 reyting alması büyük bir etki yarattı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ben Leman dizisi Uzak Şehir'in yüksek reytingleri karşısında durmak istemedi. Dizinin yayın gününün değiştirilmesine karar verildi. Fragman tarihsiz yayınlansa da yayın gününün cuma olmasının planlandığı öğrenildi.

