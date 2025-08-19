onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nin İfşa Olan Senaryosundan MasterChef'teki Aşk Dedikodularına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'nin İfşa Olan Senaryosundan MasterChef'teki Aşk Dedikodularına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.08.2025 - 20:54

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

19 Ağustos Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, sosyal medyadan takipçilerine derman olmaya devam ediyor.

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, sosyal medyadan takipçilerine derman olmaya devam ediyor.

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, Instagram hesabından kendisine gelen sorulara yanıt vermeye devam ediyor. Ezmeci bu defa 6 parmaklı olduğu için ayak fetişi sevgilisi tarafından terk edilen bir takipçisine yanıt verdi.

Detaylar:

2011 yılında atv ekranlarında yayınlanan "Alemin Kıralı" dizisi o döneme damga vuran işlerin başında yer alıyor.

2011 yılında atv ekranlarında yayınlanan "Alemin Kıralı" dizisi o döneme damga vuran işlerin başında yer alıyor.

Bir döneme damga vuran Alemin Kıralı dizisinde abla ve kardeşi canlandıran Elvin Levinler ile Birsu Demir yıllar sonra bir araya geldi. Oben ve Ayben ikilisinin şimdiki halleri sosyal medyada gündem oldu.

Detaylar:

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon hazırlıkları başladı.

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon hazırlıkları başladı.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon hazırlıkları devam ediyor. Sosyal medyada Şerbo'ya dair pek çok paylaşım dolaşırken bunlardan biri de 4. sezon senaryosu oldu. 4. sezon ilk bölüme ait olduğu iddia edilen senaryo kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Dikkatli seyirciler senaryoda bir cenaze sahnesinin olduğunu iddia etti.

Detaylar:

MasterChef'ten elenen Merve gündemden düşmüyor.

MasterChef'ten elenen Merve gündemden düşmüyor.

MasterChef'in ikinci haftasında elenen Merve gündemden düşmüyor. Uzunca bir veda metni yazan Merve, yarışmadan 'vazgeçtiğini' dile getirmişti. Merve'nin 'Bu bir gitmekle kalmak arasında vermiş olduğum savaştı her anlamda verilmiş en güzel savaşımdı. Bazen kendini seçerek bir döngüyü kırarsın! Bu zamana kadar bana iyi gelmeyen hiçbir şeyi hayatımda istemedim. ' açıklaması akıllara geçtiğimiz hafta Eylül'ün ifşaladığı mesajları getirdi.

Detaylar:

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya, 2016 yılında yayınlanann Gardırop Savaşları'nda Aycan'ın arkasında görünmüş!

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya, 2016 yılında yayınlanann Gardırop Savaşları'nda Aycan'ın arkasında görünmüş!

Uzak Şehir'de bir-iki karakter hariç neredeyse karakterlerin tümü çok sevildi. O isimlerden biri olan Kaya da evin küçük kardeşi olarak herkeste ayrı bir yer edindi. @ceren.tsll adlı TikTok kullanıcısı, Kaya karakterine hayat veren Atakan Özkaya'yı ilk kez nerede gördüğümüzü gözler önüne serdi!

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Simay Barlas, Onur Tuna ve Caner Topçu’nun başrollerindeki Aynadaki Yabancı dizisi hazırlıklara tam gaz devam ediyor.

Simay Barlas, Onur Tuna ve Caner Topçu’nun başrollerindeki Aynadaki Yabancı dizisi hazırlıklara tam gaz devam ediyor.

İzleyicileri ise şimdiden heyecan sarmış durumda. Kızı için mücadele veren bir annenin hikayesini izleyeceğimiz dizide minik güzeli kimin oynayacağını Birsen Altuntaş açıkladı.

Detaylar:

TRT 1’de yayına hazırlanan yeni sezon dizisi Taşacak Ha Bu Deniz için çalışmalar sürüyor.

TRT 1’de yayına hazırlanan yeni sezon dizisi Taşacak Ha Bu Deniz için çalışmalar sürüyor.

Karadeniz dizisinin başrollerinin kim olacağı merak konusu olurken geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Sen Anlat Karadeniz’de izlediğimiz Ulaş Tuna Astepe yeniden başrol için el sıkışırken, kadın başrol ise Deniz Baysal olmuştu. Birsen Altuntaş şimdi de diziye dahil olan bir yeni oyuncuyu daha açıkladı.

Detaylar:

Yeni sezon dizilerinde gelişmeler devam ediyor.

Yeni sezon dizilerinde gelişmeler devam ediyor.

Aynadaki Yabancı dizisi de atv’de ekranlara gelmek için hazırlıklarına devam edilen dizilerden. Başrolleri Simay Barlas ve Caner Topçu’nun paylaşacağı dizide yeni bir gelişme oldu. Birsen Altuntaş, Simay Barlas’ın annesi rolüne hayat verecek ismin netleştiğini aktardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın