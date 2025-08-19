Bunun İçin mi 'Vazgeçti'? MasterChef Merve'nin Aşk Dedikodularına Karıştığı İlhan'la Mesajları Gündem Oldu
MasterChef'in ikinci haftasında elenen Merve gündemden düşmüyor. Uzunca bir veda metni yazan Merve, yarışmadan 'vazgeçtiğini' dile getirmişti. Merve'nin 'Bu bir gitmekle kalmak arasında vermiş olduğum savaştı her anlamda verilmiş en güzel savaşımdı. Bazen kendini seçerek bir döngüyü kırarsın! Bu zamana kadar bana iyi gelmeyen hiçbir şeyi hayatımda istemedim. ' açıklaması akıllara geçtiğimiz hafta Eylül'ün ifşaladığı mesajları getirdi.
MasterChef'ten elenen Merve gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz hafta MasterChef'te Eylül, adları aşk iddiasına karışan Merve ve İlhan'ın mesajlarını ifşalamıştı.
