Bunun İçin mi 'Vazgeçti'? MasterChef Merve'nin Aşk Dedikodularına Karıştığı İlhan'la Mesajları Gündem Oldu

19.08.2025 - 12:46

MasterChef'in ikinci haftasında elenen Merve gündemden düşmüyor. Uzunca bir veda metni yazan Merve, yarışmadan 'vazgeçtiğini' dile getirmişti. Merve'nin 'Bu bir gitmekle kalmak arasında vermiş olduğum savaştı her anlamda verilmiş en güzel savaşımdı. Bazen kendini seçerek bir döngüyü kırarsın! Bu zamana kadar bana iyi gelmeyen hiçbir şeyi hayatımda istemedim. ' açıklaması akıllara geçtiğimiz hafta Eylül'ün ifşaladığı mesajları getirdi.

Yazdığı uzun veda metniyle gündem olan Merve, vedasına 'Bu bir gitmekle kalmak arasında vermiş olduğum savaştı her anlamda verilmiş en güzel savaşımdı. Bazen kendini seçerek bir döngüyü kırarsın! Bu zamana kadar bana iyi gelmeyen hiçbir şeyi hayatımda istemedim. Görünmeyen onca gözyaşı bilinmeyen onca yaşanmışlıklar... Psikolojik olarak çok zorlandığım bir süreçti.' gibi ifadelerde bulundu. Bu durum da akıllara geçtiğimiz hafta Eylül'ün ifşaladığı mesajları getirdi.

Daha sonra Merve bu mesajları Instagram hikayesinde paylaşmıştı. İlhan'ın 'Bana neden kızdın peki?' mesajına uzunca bir cevap yazan Merve, “En güvendiğim insan beklemediğim şekilde çıktı, ben sana fazla değer vermişim. Burası duygusallık düşünülecek yer değilmiş!” ifadelerine mesajında yer vermişti. Merve'nin veda yazısının ardından İlhan'la mesajlaşmaları yeniden gündem oldu.

