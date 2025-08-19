onedio
Aynadaki Yabancı Dizisinde Simay Barlas ve Onur Tuna’nın Kızını Oynayacak Minik Güzel Büyüledi!

Elif Sude Yenidoğan
19.08.2025 - 11:00

Simay Barlas, Onur Tuna ve Caner Topçu’nun başrollerindeki Aynadaki Yabancı dizisi hazırlıklara tam gaz devam ediyor. İzleyicileri ise şimdiden heyecan sarmış durumda. Kızı için mücadele veren bir annenin hikayesini izleyeceğimiz dizide minik güzeli kimin oynayacağını Birsen Altuntaş açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Simay Barlas’ın dizide Onur Tuna ile birlikteliğinden doğan bir kızı olacak.

Ve Barlas’ın karakterinin bir kaçış anında kızıyla yolları ayrı düşecek. Hal böyle olunca kızına kavuşmak için çabalayan bir anne olarak izleyeceğiz kendisini. İşte o meşhur kızın kim olacağını Birsen Altuntaş aktardı.

Boncuk Sara olarak bilinen Sara Yılmaz, dizinin Leyla’sı olacak!

Babası Onur Tuna’dan masmavi boncuk gözlerini almış olacak ki, böyle bir cast çalışması yapılmış. Tatlı kızımız sosyal medyada da epey fenomen. Hatta Yalı Çapkını’nda Duru rolünü canlandırmıştı. Yine bizleri tatlılığı ve güzelliğiyle büyüleyeceğine eminiz!

