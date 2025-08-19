Aynadaki Yabancı Dizisinde Simay Barlas ve Onur Tuna’nın Kızını Oynayacak Minik Güzel Büyüledi!
Simay Barlas, Onur Tuna ve Caner Topçu’nun başrollerindeki Aynadaki Yabancı dizisi hazırlıklara tam gaz devam ediyor. İzleyicileri ise şimdiden heyecan sarmış durumda. Kızı için mücadele veren bir annenin hikayesini izleyeceğimiz dizide minik güzeli kimin oynayacağını Birsen Altuntaş açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Simay Barlas’ın dizide Onur Tuna ile birlikteliğinden doğan bir kızı olacak.
Boncuk Sara olarak bilinen Sara Yılmaz, dizinin Leyla’sı olacak!
