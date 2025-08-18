onedio
Gönül Dağı'nın Yayın Tarihinden Sakıncalı'nın Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.08.2025 - 23:16

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

18 Temmuz Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

1. Ünlü oyuncu Rabia Soytürk, Teşkilat için hazırlıklara başladı.

Teşkilat dizisinin yeni başrolü olan Rabia Soytürk, sosyal medyada eleştirilere maruz kalmıştı. Hazırlıklara şimdiden başladığını gösteren güzel oyuncu, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Detaylar:

2. Survivor Almeda, geçirdiği kazanın ardından hakkındaki iddialara ateş püskürdü.

Son durumunu paylaşan Almeda, isim vermeden hakkında iddia ortaya atanlara ateş püskürdü. Eşi de dava açacaklarını duyurdu.

Detaylar:

3. Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin yeni dizisinde kadro netleşiyor.

Yeni sezonun iddialı dizilerinden biri olan Sakıncalı için hazırlıklar başladı. Dizinin kadrosuna bir başrol daha dahil oldu.

Detaylar:

4. Özge Özpirinçci, hakkındaki eleştirilere cevap verdi.

Hep aynı tip rollerde oynadığına dair eleştirilen Özge Özpirinçci, yeni sezon öncesi önemli açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, eleştirilere de cevap verdi.

Detaylar:

5. NOW'da yayınlanacak Sahtekarlar dizisinde hazırlıklar sürüyor.

Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’i buluşturan projede ikiliyi ilk kez bir arada izleyeceğiz. Heyecan uyandıran dizinin kadrosuna sevilen bir isim dahil oldu.

Detaylar:

6. Gönül Dağı dizisinde Erdal Özyağcılar'ın çocuklarını canlandıran isimler netlik kazandı.

6. sezonuna hazırlanan dizinin yayın tarihi de belli oldu. Dizinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

Detaylar:

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
