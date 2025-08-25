onedio
Kızılcık Şerbeti Alev Sen misin? Arabasına "Boşandım, Kutlamak İçin Kornaya Basabilirsiniz" Yazan Sürücü

Merve Ersoy
25.08.2025 - 18:36

Kızılcık Şerbeti'nde rahmetli Alev boşanma konularına çok önem verirdi. Kıvılcım'ın Ömer'den boşanmasını kutlayan Alev, adliyeden ablasını almaya giderken süslettiği arabaya 'Nice boşanmalara' ve 'Boşanıyoruz' yazılarını yazdırmıştı. Bu olay adeta gerçek oldu! Bir adam, boşandıktan sonra arabasının arkasına 'Boşandım. Kutlamak için korna çalabilirsiniz' yazdırdı.

Kızılcık Şerbeti Alev'in erkek versiyonu bir adam, arabasının arkasına "Boşandım. Kutlamak için korna çalabilirsiniz" yazdırdı.

Kızılcık Şerbeti'nde Alev, ablasının boşanmasını kutlamıştı.

Arabasını süsleten Alev, büyük bir coşkuyla adliyeye gelmişti. Bu olay neredeyse gerçek oldu. Bir adam da benzer şekilde arabasının arkasına boşandığını yazdırarak diğer arabalardan bunu kutlamalarını istedi.

Merve Ersoy
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
