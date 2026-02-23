İnşaat İşçisi, "Beni Dolandırdı" Demişti: Elçin Sangu, Hakkındaki İddialara Belgelerle Cevap Verdi
Ünlü oyuncu Elçin Sangu, bugün önemli bir iddiayla gündeme geldi. İnşaat işçisi Hakan Balı, ünlü oyuncuyla yaşadığı ücret anlaşmazlığı nedeniyle yargı sürecine gittiğini açıkladı. Balı, 'Elçin Hanım'la evinin dış cephe işi için anlaştık. Günlerce çalıştım, paramı vermedi. Avukatlar inceleme yaparken üzerime saldırdı.' dedi. Elçin Sangu, hakkındaki iddiaların ardından belgelerle sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.
Ünlü oyuncu Elçin Sangu, 7 ay yanında çalıştırdığı işçi Hakan Balı'ya hakaret ettiği ve 92 Bin TL'yi ödemediği iddiasıyla gündeme geldi.
Elçin Sangu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Gazeteci Birsen Altuntaş ile de davalık olan Elçin Sangu, paylaşımlarında kendisine de göndermede bulundu.
