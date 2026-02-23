onedio
İnşaat İşçisi, "Beni Dolandırdı" Demişti: Elçin Sangu, Hakkındaki İddialara Belgelerle Cevap Verdi

23.02.2026 - 20:40

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, bugün önemli bir iddiayla gündeme geldi. İnşaat işçisi Hakan Balı, ünlü oyuncuyla yaşadığı ücret anlaşmazlığı nedeniyle yargı sürecine gittiğini açıkladı. Balı, 'Elçin Hanım'la evinin dış cephe işi için anlaştık. Günlerce çalıştım, paramı vermedi. Avukatlar inceleme yaparken üzerime saldırdı.' dedi. Elçin Sangu, hakkındaki iddiaların ardından belgelerle sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, 7 ay yanında çalıştırdığı işçi Hakan Balı'ya hakaret ettiği ve 92 Bin TL'yi ödemediği iddiasıyla gündeme geldi.

Hakan Balı'nın iddiasına göre, 2021 yılının Nisan ayında Sangu’nun evinin dış cephe ve bahçe düzenleme işleri için anlaşma yapıldı. İddiaya göre daha önce projede çalışan bazı kişiler işi yarıda bırakmış, Balı ise mimar Fırat Işık aracılığıyla projeye dahil olmuştu. Peyzajdan drenaja, sıvadan seramik işlerine kadar pek çok kalemde çalışma yaptıklarını belirten Balı, altı işçiyle birlikte yaklaşık yedi ay boyunca Sangu'nun evinde çalıştıklarını dile getirdi. Daha önce mimarlık şirketiyle de davalık olan Elçin Sangu, bugün gündemde yer alan haberlerden sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Elçin Sangu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Gene bu sabah muhalif taşlama oyunumuza devam ettik, bugünün talihlisi benim:))

1) Ödemeler belgelerle aşağıdadır

2)Bilirkişi kurulunun sonuç ve kanaatı aşağıdadır

3)Kendi polis talebimiz aşağıdadır (çünkü bu adamın 13 tane sicil kaydı olduğundan güvenlik açısından talebimdir)

Adli sicil kaydını paylaşamadığım için buraya koyamıyorum ama belge elimizde mevcuttur.

Daha çok fazla şey var o yüzden mahkemede görülüyor konu. Buraya yazmıyorum.

Konunun gerçekten haber yapmak olmadığını bildiğim için sorun da etmiyorum ama dava kaybedecek bir magazinci kadının haber yapış tarzından korkusunun kokusunu alabiliyorum.

Hele bir de duyulmasından çok korktuğu bir şey duyulursa demek ki neler yapacak;)'

Gazeteci Birsen Altuntaş ile de davalık olan Elçin Sangu, paylaşımlarında kendisine de göndermede bulundu.

Elçin Sangu'nun paylaşımlarına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
