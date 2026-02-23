İnşaat İşçisi, "Beni Dolandırdı" Demişti: Elçin Sangu, Hakkındaki İddialara Belgelerle Cevap Verdi

'Gene bu sabah muhalif taşlama oyunumuza devam ettik, bugünün talihlisi benim:))

1) Ödemeler belgelerle aşağıdadır

2)Bilirkişi kurulunun sonuç ve kanaatı aşağıdadır

3)Kendi polis talebimiz aşağıdadır (çünkü bu adamın 13 tane sicil kaydı olduğundan güvenlik açısından talebimdir)

Adli sicil kaydını paylaşamadığım için buraya koyamıyorum ama belge elimizde mevcuttur.

Daha çok fazla şey var o yüzden mahkemede görülüyor konu. Buraya yazmıyorum.

Konunun gerçekten haber yapmak olmadığını bildiğim için sorun da etmiyorum ama dava kaybedecek bir magazinci kadının haber yapış tarzından korkusunun kokusunu alabiliyorum.

Hele bir de duyulmasından çok korktuğu bir şey duyulursa demek ki neler yapacak;)'