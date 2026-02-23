Devlerin Aşkı Bitti! Evrim Alasya ve Kerem Alışık Ayrıldı, Tiyatro Oyunları İptal Oldu!
1,5 yıldır aşk yaşayan Evrim Alasya ve Kerem Alışık çiftinden hayranlarını üzen haber geldi. İkilinin 15 gün önce ayrıldığı iddia edildi. İkilinin birlikte rol aldığı tiyatro oyununun da bu sebeple iptal edildiği iddialar arasında yer aldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kerem Alışık ve Evrim Alasya 1,5 yıldır süren birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı.
Ayrılık, tiyatro oyununun da iptal edilmesiyle sonuçlandı.
