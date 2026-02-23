onedio
Devlerin Aşkı Bitti! Evrim Alasya ve Kerem Alışık Ayrıldı, Tiyatro Oyunları İptal Oldu!

Devlerin Aşkı Bitti! Evrim Alasya ve Kerem Alışık Ayrıldı, Tiyatro Oyunları İptal Oldu!

23.02.2026 - 18:40

1,5 yıldır aşk yaşayan Evrim Alasya ve Kerem Alışık çiftinden hayranlarını üzen haber geldi. İkilinin 15 gün önce ayrıldığı iddia edildi. İkilinin birlikte rol aldığı tiyatro oyununun da bu sebeple iptal edildiği iddialar arasında yer aldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kerem Alışık ve Evrim Alasya 1,5 yıldır süren birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ayrılığın nedeni ise fikir ayrılıkları... 15 gün önce ayrılan ikili, kapalı gişe oynayan 'Aşk Biter mi?' adlı tiyatro oyununda da başrolü paylaşıyordu.

Ayrılık, tiyatro oyununun da iptal edilmesiyle sonuçlandı.

Zaman zaman ayrılıp barışan Evrim Alasya ve Kerem Alışık iddialara göre bu kez ayrılık konusunda daha netmiş. Hatta bu ayrılık, 'Aşk Biter mi?' adlı oyunun yeni temsillerinin iptaline de yol açtı.

