23 Şubat – 1 Mart 2026: Gökyüzünden Mesajınız Var

Merkür Retrosu ile Kadersel Hatırlamalar Haftası

Bu hafta gökyüzü bize hızlanmayı değil, doğru yerde durmayı öğretiyor. Merkür’ün geri hareketi zihni yavaşlatırken, ruhu hızlandırıyor. Eski kararlar, yarım kalan konuşmalar ve içte bastırılan gerçekler yeniden görünür oluyor. Bu hafta kazananlar; acele etmeyenler, dinleyenler ve sezgisine güvenenler olacak.