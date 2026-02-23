onedio
23 Şubat – 1 Mart 2026: Gökyüzünden Mesajınız Var

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
23.02.2026 - 20:22

Merkür Retrosu ile Kadersel Hatırlamalar Haftası

Bu hafta gökyüzü bize hızlanmayı değil, doğru yerde durmayı öğretiyor. Merkür’ün geri hareketi zihni yavaşlatırken, ruhu hızlandırıyor. Eski kararlar, yarım kalan konuşmalar ve içte bastırılan gerçekler yeniden görünür oluyor. Bu hafta kazananlar; acele etmeyenler, dinleyenler ve sezgisine güvenenler olacak.

Koç

Koç

Gökyüzünden Mesajınız Var: Durmak geri gitmek değildir. Bazen durmak, yönü düzeltmektir.

Bu hafta Koçlar için zihinsel karmaşa ve içsel hesaplaşma ön planda. Merkür retrosu bilinçaltındaki öfkeyi, yarım kalmış konuşmaları ve ertelenmiş kararları gündeme taşıyor.

  • İş ve Para: İş ortamında yanlış anlaşılmalar olabilir. Acele imza atma, hızlı karar verme. Eski projelerden beklenmedik bir kazanç doğabilir.

  • Aşk: Bekarlar için geçmişten biri yeniden gündeme olabilir. Evli Koçlar için iletişim sınavı var; haklı olmak değil, anlaşmak önemli.

  • Sağlık: Baş ve boyun bölgesi hassas. Uykusuzluk ve zihinsel yorgunluk artabilir.

  • Eğitim: Yarım kalan eğitimler, ertelenmiş başvurular tekrar gündeme gelir.

Boğa

Boğa

Gökyüzünden Mesajınız Var: Gerçek güven, kontrol etmek değil teslim olmaktır.

Bu hafta Boğalar için maddi ve manevi güven temaları test ediliyor. Merkür retrosu özellikle dostluklar ve sosyal çevrede eski meseleleri açıyor.

  • İş ve Para: Ortaklı işler, ekip çalışmaları dikkat istiyor. Eski bir iş teklifi yeniden gündeme gelebilir.

  • Aşk: Bekarlar için arkadaşlıktan aşka dönüşebilecek bir süreç. Evli Boğalar için maddi konular ilişkide konuşulmalı.

  • Sağlık: Boğaz, tiroid ve beslenme düzeni özen istiyor.

  • Eğitim: Uzun vadeli hedefleri yeniden yapılandırma zamanı.

İkizler

İkizler

Gökyüzünden Mesajınız Var: Zihin sustuğunda kalp konuşur.

Merkür retrosu seni en güçlü alanından sınarken en büyük farkındalığı da burada getiriyor. İmaj, kariyer ve gelecek planları yeniden şekilleniyor.

  • İş ve Para: İş hayatında eski patronlar, yarım kalan projeler gündeme gelebilir. Sabırla ilerle.

  • Aşk: Bekarlar için iş ortamından biri dikkat çekebilir. Evli İkizler için güç dengeleri konuşulmalı.

  • Sağlık: Sinir sistemi hassas. Dijital detoks faydalı olur.

  • Eğitim: Akademik konularda eksik kalan başlıklar tamamlanabilir.

Yengeç

Yengeç

Gökyüzünden Mesajınız Var: Bildiklerin değil, hissettiklerin yol gösterir.

Bu hafta Yengeçler için içsel yolculuk derinleşiyor. İnançlar, uzak planlar ve yaşam felsefesi sorgulanıyor.

  • İş ve Para: Yurt dışı, hukuk, eğitim bağlantılı konular yavaş ilerleyebilir. Eski başvurular sonuçlanabilir.

  • Aşk: Bekarlar için uzak mesafeli bir bağ yeniden canlanabilir. Evli Yengeçler için duygusal paylaşım şart.

  • Sağlık: Mide ve sindirim sistemi hassas.

  • Eğitim: Yeni bir eğitime başlamak yerine mevcut olanı gözden geçirmek daha verimli.

Aslan

Aslan

Gökyüzünden Mesajınız Var: Kontrolü bıraktığında güç seninle kalır.

Bu hafta Aslanlar için derin dönüşüm temaları aktif. Maddi paylaşımlar ve duygusal bağlar sınanıyor.

  • İş ve Para: Borçlar, alacaklar ve ortak gelirler gündemde. Eski bir ödeme tekrar konuşulabilir.

  • Aşk: Bekarlar için yoğun ve karmasal bir çekim. Evli Aslanlar için güven teması önemli.

  • Sağlık: Kalp ve tansiyon dengesine dikkat.

  • Eğitim: Psikoloji, spiritüel alanlar destekleniyor.

Başak

Başak

Gökyüzünden Mesajınız Var: Her şey mükemmel olmak zorunda değil, gerçek olması yeterli.

Merkür retrosu ilişkiler alanında çalışıyor. Aynalar çoğalıyor, yüzleşmeler netleşiyor.

  • İş ve Para: Ortaklı işler yavaş ilerleyebilir. Sözleşmeleri iki kez kontrol et.

  • Aşk: Bekarlar için eski bir ilişki kapıyı çalabilir. Evli Başaklar için açık iletişim şart.

  • Sağlık: Bağırsaklar ve stres kaynaklı rahatsızlıklar görülebilir.

  • Eğitim: Danışmanlık ve birebir eğitimler verimli.

Terazi

Terazi

Gökyüzünden Mesajınız Var: Denge, her şeye yetişmek değil doğru olana odaklanmaktır.

Bu hafta Teraziler için günlük düzen, iş ortamı ve sağlık ön planda.

  • İş ve Para: Çalışma koşullarında değişiklikler olabilir. Eski iş teklifleri tekrar gündeme gelir.

  • Aşk: Bekarlar için iş ortamında tanışmalar. Evli Teraziler için görev paylaşımı önemli.

  • Sağlık: Bel, böbrekler ve su dengesi dikkat istiyor.

  • Eğitim: Pratik beceriler geliştirmek için ideal.

Akrep

Akrep

Gökyüzünden Mesajınız Var: Kalbinle yüzleşmek cesaret ister ama özgürlük getirir.

Bu hafta Akrepler için aşk, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili konular derinleşiyor.

  • İş ve Para: Yaratıcı projelerden kazanç gelebilir. Riskli yatırımlardan kaçın.

  • Aşk: Bekarlar için tutkulu bir geri dönüş. Evli Akrepler için romantizmi canlandırma zamanı.

  • Sağlık: Hormon dengesi önemli.

  • Eğitim: Sanatsal ve yaratıcı alanlar destekleniyor.

Yay

Yay

Gökyüzünden Mesajınız Var: Geçmişi anlamadan geleceği inşa edemezsin.

Bu hafta Yaylar için aile, ev ve kökler teması çalışıyor.

  • İş ve Para: Evden çalışma, aile işi gündeme gelebilir. Eski bir taşınma planı yeniden konuşulabilir.

  • Aşk: Bekarlar için aile bağlantılı tanışmalar. Evli Yaylar için ev içi iletişim önemli.

  • Sağlık: Duygusal yorgunluk fiziksel belirtiler verebilir.

  • Eğitim: Aileden öğrenilen bilgiler farkındalık kazandırır.

Oğlak

Oğlak

Gökyüzünden Mesajınız Var: Söylediklerin değil, nasıl söylediğin kaderi değiştirir.

Bu hafta Oğlaklar için iletişim, kardeşler ve yakın çevre öne çıkıyor.

  • İş ve Para: Toplantılar, yazışmalar dikkat istiyor. Eski bir anlaşma yeniden gündeme gelebilir.

  • Aşk: Bekarlar için kısa yolculuklarda tanışmalar. Evli Oğlaklar için empati önemli.

  • Sağlık: Omuzlar ve solunum sistemi hassas.

  • Eğitim: Yazılı ve sözlü çalışmalar destekleniyor.

Kova

Kova

Gökyüzünden Mesajınız Var: Değerini hatırladığında hayat sana cevap verir.

Bu hafta Kovalar için maddi ve özdeğer temaları çalışıyor.

  • İş ve Para: Gelir gider dengesi gözden geçirilmeli. Eski bir kazanç kapısı yeniden açılabilir.

  • Aşk: Bekarlar için güven temalı ilişkiler. Evli Kovalar için maddi konular konuşulmalı.

  • Sağlık: Kan dolaşımı ve ayaklar hassas.

  • Eğitim: Finansal eğitimler faydalı.

Balık

Balık

Gökyüzünden Mesajınız Var: Kendin olmayı ertelediğin her gün, ruhun sessizce yorulur.

Bu hafta Balıklar için kimlik ve yaşam yönü yeniden şekilleniyor. Merkür retrosu iç sesi yükseltiyor.

  • İş ve Para: Yeni başlangıçlar için acele etme. Eski planları revize et.

  • Aşk: Bekarlar için uzun zamandır kalbinizi heyecanlandıran kişi ile ciddi bir adım atarak ilişkiyi merkezine alma zamanı. Evli Balıklar için anlayış ve şefkat zamanı.

  • Sağlık: Bağışıklık ve uyku düzeni önemli.

  • Eğitim: Kişisel gelişim alanları destekleniyor.

Haftanın Kozmik Özeti

Bu hafta hız değil bilinç kazandırır. Konuşmadan önce düşün, karar vermeden önce hisset. Merkür retrosu seni durdurmak için değil, kendine yaklaştırmak için çalışıyor.

Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun...

