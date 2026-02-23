23 Şubat – 1 Mart 2026 Haftası: Gökyüzünden Mesajınız Var
23 Şubat – 1 Mart 2026 haftası, gökyüzünün “bulanık ama sarsıcı” bir dil kullandığı, farkındalık eşiğini zorlayan bir zaman aralığı. Bu hafta netlik değil, uyanıklık ister. Cesaret değil, bilinç talep eder. Hız değil, durup görme becerisi sınanır.
Bu gökyüzü “acele et” demez.
Bu gökyüzü “uyan” der.
26 Şubat – Balık Burcunda Merkür Gerilemesi
27 Şubat – Mars Karesi Uranüs
28 Şubat – Merkür Retrograd ve Venüs Kavuşumu
GENEL DEĞERLENDİRME
