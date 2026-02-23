23 Şubat – 1 Mart 2026 Haftası: Gökyüzünden Mesajınız Var

Bu tarih itibarıyla Merkür Balık burcunda geri harekete geçiyor ve önümüzdeki üç haftalık süreçte kolektif alana görünmez bir sis yayılıyor. Bilgi bulanıklaşıyor, sözler netliğini kaybediyor, niyet ile eylem arasındaki bağ zayıflıyor.

Balık teması nedeniyle sezgiler artarken, mantıksal filtreler zayıflayabilir. Duyduklarımızın, okuduklarımızın ve vaatlerin gerçekliğini ayırt etmek zorlaşır. Yanlış anlamalar, eksik bilgiler, çarpıtılmış veriler ve gizli ajandalar öne çıkar.

Bireysel yaşamda:

Bu süreçte yeni başlangıçlar zorlanır. Yeni sözleşmeler, yeni iş birlikleri, yeni kararlar uzun vadede sürdürülebilir olmayabilir. Ancak geçmişte yarım kalmış projeler, ertelenmiş görüşmeler ve tamamlanmamış işler için önemli bir tamamlama fırsatı sunar. Bu dönem “yeniden gözden geçirme” dönemidir.

Türkiye ve dünya gündeminde:

Bilgi kirliliği artar. Medya, açıklamalar ve resmî söylemler arasında çelişkiler görülebilir. Gizli kalan dosyalar, geçmişte kapatıldığı sanılan konular yeniden gündeme taşınabilir. Özellikle sağlık, denizler, sınırlar, mülteciler ve ekonomik belirsizlikler Balık temasıyla öne çıkar.

Mesaj net:

Her duyduğuna inanma.

Her söyleneni doğru sanma.

Sezgiye kulak ver ama gerçeklik kontrolünü elden bırakma.