23 Şubat – 1 Mart 2026 Haftası: Gökyüzünden Mesajınız Var

Dr.Astrolog Şenay Devi
23.02.2026 - 20:31

23 Şubat – 1 Mart 2026 haftası, gökyüzünün “bulanık ama sarsıcı” bir dil kullandığı, farkındalık eşiğini zorlayan bir zaman aralığı. Bu hafta netlik değil, uyanıklık ister. Cesaret değil, bilinç talep eder. Hız değil, durup görme becerisi sınanır.

Bu gökyüzü “acele et” demez.

Bu gökyüzü “uyan” der.

26 Şubat – Balık Burcunda Merkür Gerilemesi

26 Şubat – Balık Burcunda Merkür Gerilemesi

Bu tarih itibarıyla Merkür Balık burcunda geri harekete geçiyor ve önümüzdeki üç haftalık süreçte kolektif alana görünmez bir sis yayılıyor. Bilgi bulanıklaşıyor, sözler netliğini kaybediyor, niyet ile eylem arasındaki bağ zayıflıyor.

Balık teması nedeniyle sezgiler artarken, mantıksal filtreler zayıflayabilir. Duyduklarımızın, okuduklarımızın ve vaatlerin gerçekliğini ayırt etmek zorlaşır. Yanlış anlamalar, eksik bilgiler, çarpıtılmış veriler ve gizli ajandalar öne çıkar.

Bireysel yaşamda:

Bu süreçte yeni başlangıçlar zorlanır. Yeni sözleşmeler, yeni iş birlikleri, yeni kararlar uzun vadede sürdürülebilir olmayabilir. Ancak geçmişte yarım kalmış projeler, ertelenmiş görüşmeler ve tamamlanmamış işler için önemli bir tamamlama fırsatı sunar. Bu dönem “yeniden gözden geçirme” dönemidir.

Türkiye ve dünya gündeminde:

Bilgi kirliliği artar. Medya, açıklamalar ve resmî söylemler arasında çelişkiler görülebilir. Gizli kalan dosyalar, geçmişte kapatıldığı sanılan konular yeniden gündeme taşınabilir. Özellikle sağlık, denizler, sınırlar, mülteciler ve ekonomik belirsizlikler Balık temasıyla öne çıkar.

Mesaj net:

Her duyduğuna inanma.

Her söyleneni doğru sanma.

Sezgiye kulak ver ama gerçeklik kontrolünü elden bırakma.

27 Şubat – Mars Karesi Uranüs

27 Şubat – Mars Karesi Uranüs

Haftanın en sert, en dengesiz açısı. Mars hareket etmek isterken Uranüs kuralları yıkmak ister. Bu ikili arasındaki gerilim ani patlamalara, beklenmedik kopuşlara ve kontrolsüz tepkilere zemin hazırlar.

Bireysel yaşamda:

Öfke eşiği düşer. Sabırsızlık artar. Ani kararlar, fevri çıkışlar ve sonradan pişman olunabilecek hamleler gündeme gelebilir. Özellikle araç kullanımı, elektrikli aletler, teknoloji ve hızla ilgili alanlarda ekstra dikkat gerekir. Kaza riski belirgin şekilde yükselir.

Toplumsal ve küresel alanda:

Protestolar, ani çıkışlar, beklenmedik siyasi açıklamalar ve teknolojik aksaklıklar görülebilir. Askerî, güvenlik ve enerji başlıkları hassaslaşır. Kontrol edilmeyen güç, yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

Doğa olayları açısından:

Bu açı ani doğa olaylarıyla ilişkilidir. Depremler, patlamalar, elektrik kesintileri, volkanik hareketlilik ve sert hava olayları tetiklenebilir. İnsan müdahalesiyle doğa arasındaki gerilim görünür hâle gelir.

Mesaj net:

Hızlanma.

Zorlama.

Öfkeyle yön değiştirme.

28 Şubat – Merkür Retrograd ve Venüs Kavuşumu

28 Şubat – Merkür Retrograd ve Venüs Kavuşumu

Geçmişin kapıları aralanıyor. Merkür geri giderken Venüs ile birleştiğinde, eski ilişkiler, yarım kalmış duygular ve tamamlanmamış bağlar tekrar sahneye çıkabilir.

Bireysel yaşamda:

Eski sevgililer, eski ortaklıklar, geçmişte kapanmamış defterler gündeme gelir. Bu bir “geri dönüş” değil, bir “yüzleşme” sürecidir. Aynı hataları tekrar etmemek için farkındalık kazanma zamanıdır. Finansal konularda ise harcamalar, estetik müdahaleler ve büyük alışverişler için uygun bir dönem değildir. Beklenen sonuçlar alınmayabilir.

Toplumsal alanda:

Ekonomi, para politikaları, estetik algılar ve değer yargıları yeniden tartışmaya açılır. Piyasalar duygusal tepkilere daha açık hâle gelir. Sanat, moda ve kültürel alanlarda geçmişe dönüş temaları güçlenir.

Mesaj net:

Geçmiş geri gelmez.

Ama dersleri gelir.

Onları alırsan özgürleşirsin.

GENEL DEĞERLENDİRME

GENEL DEĞERLENDİRME

Bu hafta gökyüzü netlik vaat etmiyor. Ama uyanıklık sunuyor.

Bu hafta hız değil, bilinç kazanır.

Bu hafta cesur olan değil, farkında olan korunur.

Yanılsamaya kapılan kaybolur.

Gerçeği arayan yolunu bulur.

Gökyüzü soruyor:

“Gördüğünle mi hareket ediyorsun, hissettiğinle mi?”

“Kaçtığın şey gerçekten geçmiş mi, yoksa yüzleşmediğin gerçek mi?”

Bu hafta cevaplardan çok sorular kıymetli.

Çünkü doğru soru, doğru yolu açar.

Gökkler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

