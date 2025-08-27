onedio
Kına Gecesinde Kocasına Twerk Yapan Kadını Gören Gelin Çılgına Döndü

Kına Gecesinde Kocasına Twerk Yapan Kadını Gören Gelin Çılgına Döndü

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.08.2025 - 14:51

TikTok’ta @naz.kabukcu isimli bir kullanıcı, kına gecesi sırasında başka bir kadının müstakbel kocasına twerk yaptığını görünce adeta çılgına döndü. Arkadaşlarıyla dans ettiği sırada yaşananları gören gelin, ‘İçine Usain Bolt kaçmışcasına’ olay yerine gitti.

İşte kocasına twerk yapan kadını gören gelinin yaptıkları:

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
