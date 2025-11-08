"Kafayı Yemiş Gibiydim": TikTok Fenomeni Aymira Koçaklı Kendisine Büyü Yapıldığını İddia Etti

Kaynak: https://www.tiktok.com/@nonamemagazin...
TikTok fenomeni Aymira Koçaklı'yı tanıyor olabilirsiniz. Kendisinin 1 milyonun üzerine takipçisi var. Güzellik salonları bulunan Koçaklı, videolarındaki samimi tavırları ile tanınıyor. Kendisi şimdi de yaptığı bir açıklama ile gündem oldu.
Yatağında büyü bulduğunu iddia eden Koçaklı, bulduğu kağıdı takipçileriyle paylaştı. Pek çok kişiye danıştığını belirten Koçaklı, kendisinde normal olmayan davranışlar olduğunu hem çevresindekilerin hem de takipçilerinin farkettiğini söyleyerek durumun sebebini büyüye bağladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kafayı yemiş gibiydim"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın