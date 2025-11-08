onedio
"Kafayı Yemiş Gibiydim": TikTok Fenomeni Aymira Koçaklı Kendisine Büyü Yapıldığını İddia Etti

"Kafayı Yemiş Gibiydim": TikTok Fenomeni Aymira Koçaklı Kendisine Büyü Yapıldığını İddia Etti

08.11.2025 - 21:17

TikTok fenomeni Aymira Koçaklı'yı tanıyor olabilirsiniz. Kendisinin 1 milyonun üzerine takipçisi var. Güzellik salonları bulunan Koçaklı, videolarındaki samimi tavırları ile tanınıyor. Kendisi şimdi de yaptığı bir açıklama ile gündem oldu. 

Yatağında büyü bulduğunu iddia eden Koçaklı, bulduğu kağıdı takipçileriyle paylaştı. Pek çok kişiye danıştığını belirten Koçaklı, kendisinde normal olmayan davranışlar olduğunu hem çevresindekilerin hem de takipçilerinin farkettiğini söyleyerek durumun sebebini büyüye bağladı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@nonamemagazin...
Buradan izleyebilirsiniz;

"Kafayı yemiş gibiydim"

Yastığının içinden farklı çizimlerin olduğu küçük bir kağıt bulduğunu söyleye Koçaklı, yaşadığı evden bir günde taşındığını söyledi. O iddiası sosyal medyada gündem oldu.

