"Kafayı Yemiş Gibiydim": TikTok Fenomeni Aymira Koçaklı Kendisine Büyü Yapıldığını İddia Etti

TikTok fenomeni Aymira Koçaklı'yı tanıyor olabilirsiniz. Kendisinin 1 milyonun üzerine takipçisi var. Güzellik salonları bulunan Koçaklı, videolarındaki samimi tavırları ile tanınıyor. Kendisi şimdi de yaptığı bir açıklama ile gündem oldu.

Yatağında büyü bulduğunu iddia eden Koçaklı, bulduğu kağıdı takipçileriyle paylaştı. Pek çok kişiye danıştığını belirten Koçaklı, kendisinde normal olmayan davranışlar olduğunu hem çevresindekilerin hem de takipçilerinin farkettiğini söyleyerek durumun sebebini büyüye bağladı.