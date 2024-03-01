İstanbul'da Büyük Operasyon! 'Çirkinler' Suç Örgütü Çökertildi: Ece Ronay Detayı Dikkat Çekti

İçişleri Bakanlığı'na Ali Yerlikaya'nın gelmesi sonrası suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ciddi bir artış görülürken, çökertilen örgütlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da 3 farklı cinayete karışıp iş insanı Y.D’yi de polis kıyafeti girerek kaçıran ‘Çirkinler’ şebekesine yönelik yapılan operasyona ilişkin dikkat çeken ayrıntılar çıktı.