İrem Helvacıoğlu'ndan Bebek Sürprizi: 3 Aylık Hamile Olduğu İddia Edildi

Helvacıoğlu ise bu yorumlara sessiz kalmamış, “Hayatımızın en mutlu günlerinde bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak gerçekten her ikimiz için de son derece üzücü. Düğün gecemizden itibaren başlayan ve ısrarlı bir şekilde devam eden olumsuz yorumları günlerdir üzülerek okuyoruz.

Biz evlendik, aile olduk, çok mutluyuz ve en mutlu anlarımızı da büyük bir heyecanla sizinle paylaştık. Bu mutlu günlerimizi paylaşırken hissettiğimiz samimiyetimizin karşılığı edilen binlerce hakaret ve küfür asla olmamalıydı.” demişti.