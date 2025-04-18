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İrem Helvacıoğlu'ndan Bebek Sürprizi: 3 Aylık Hamile Olduğu İddia Edildi

İrem Helvacıoğlu'ndan Bebek Sürprizi: 3 Aylık Hamile Olduğu İddia Edildi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.04.2025 - 12:15

Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Nefes karakteriyle hayatımıza giren İrem Helvacıoğlu, bu kez bambaşka bir heyecanla gündemde. Geçtiğimiz yıl bir dargın bir barışık sürdürdüğü ilişkisini evlilikle taçlandıran Helvacıoğlu, gelinliğiyle sosyal medyada çok konuşulmuştu. Hatta ünlüler arasındaki en kötü gelinlik bile ilan edilmiş, düğün günü “Heyecanlı değilim” açıklamasıyla da epeyce eleştiri toplamıştı. 

Güzel oyuncu şimdilerde anne olmaya hazırlanıyor! Hürriyet'in haberine göre; İrem Helvacıoğlu'nun yakın çevresine 3 aylık hamile olduğunu duyurduğu iddia edildi.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/s...
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Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim ve Sen Anlat Karadeniz gibi sevilen yapımlarda gördüğümüz İrem Helvacıoğlu, kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor.

Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim ve Sen Anlat Karadeniz gibi sevilen yapımlarda gördüğümüz İrem Helvacıoğlu, kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor.

Son olarak “Karadut” dizisindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu, geçtiğimiz yıl aşk yaşadığı Ural Kaspar ile sürpriz bir şekilde evlenmişti. Bir ayrılıp bir barıştıkları ilişkileriyle sıkça gündeme gelen çift, sonunda nikah masasına oturmuştu. 

Ancak düğün sonrası sosyal medyada gelinliğiyle adeta linç edilmişti. Alışılmışın dışında sade ve farklı bir tasarımı tercih eden oyuncu gelinliğiyle “en kötü” sıralamalarında bile kendine yer bulmuştu.

Dahası, düğün gününde yaptığı “heyecanlı değilim” açıklaması da olay yaratmış, açıklaması ve tavırları nedeniyle eleştirilmişti.

Dahası, düğün gününde yaptığı “heyecanlı değilim” açıklaması da olay yaratmış, açıklaması ve tavırları nedeniyle eleştirilmişti.

Helvacıoğlu ise bu yorumlara sessiz kalmamış, “Hayatımızın en mutlu günlerinde bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak gerçekten her ikimiz için de son derece üzücü. Düğün gecemizden itibaren başlayan ve ısrarlı bir şekilde devam eden olumsuz yorumları günlerdir üzülerek okuyoruz.

Biz evlendik, aile olduk, çok mutluyuz ve en mutlu anlarımızı da büyük bir heyecanla sizinle paylaştık. Bu mutlu günlerimizi paylaşırken hissettiğimiz samimiyetimizin karşılığı edilen binlerce hakaret ve küfür asla olmamalıydı.” demişti.

Ama şimdi güzel bir haberle gündemimizde. Hürriyet’te yer alan habere göre, İrem Helvacıoğlu 3 aylık hamile.

Ama şimdi güzel bir haberle gündemimizde. Hürriyet’te yer alan habere göre, İrem Helvacıoğlu 3 aylık hamile.

Müjdeli haberi ilk olarak yakın çevresiyle paylaştığı iddia edilen ünlü oyuncu, bebek heyecanını şimdilik gözlerden uzak yaşıyor.

Henüz bebeğin cinsiyeti belli değil ama çiftin bu süreci büyük bir mutlulukla karşıladığı söyleniyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da pozitif enerjisini her zaman yansıtan Helvacıoğlu’nun annelik yolculuğu şimdiden hayranları tarafından ilgiyle takip edilmeye başlandı.

Kendisini gönülden tebrik ediyor, sağlıkla kucağına almasını diliyoruz!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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