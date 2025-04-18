İrem Helvacıoğlu'ndan Bebek Sürprizi: 3 Aylık Hamile Olduğu İddia Edildi
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/s...
Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Nefes karakteriyle hayatımıza giren İrem Helvacıoğlu, bu kez bambaşka bir heyecanla gündemde. Geçtiğimiz yıl bir dargın bir barışık sürdürdüğü ilişkisini evlilikle taçlandıran Helvacıoğlu, gelinliğiyle sosyal medyada çok konuşulmuştu. Hatta ünlüler arasındaki en kötü gelinlik bile ilan edilmiş, düğün günü “Heyecanlı değilim” açıklamasıyla da epeyce eleştiri toplamıştı.
Güzel oyuncu şimdilerde anne olmaya hazırlanıyor! Hürriyet'in haberine göre; İrem Helvacıoğlu'nun yakın çevresine 3 aylık hamile olduğunu duyurduğu iddia edildi.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim ve Sen Anlat Karadeniz gibi sevilen yapımlarda gördüğümüz İrem Helvacıoğlu, kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dahası, düğün gününde yaptığı “heyecanlı değilim” açıklaması da olay yaratmış, açıklaması ve tavırları nedeniyle eleştirilmişti.
Ama şimdi güzel bir haberle gündemimizde. Hürriyet’te yer alan habere göre, İrem Helvacıoğlu 3 aylık hamile.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın